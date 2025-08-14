El Andorra sigue pescando en Girona

El Andorra de Ibai Gómez sigue reforzando su plantilla a tres días de debutar en La LIga Hypermotion frente a Las Palmas, recién descendido de Primera División. El conjunto 'Tricolor' ha cerrado el fichaje del central Antal Yaakobishvili que llegará cedido procedente del Girona, según ha informado el 'Diari d'Andorra'.

El defensa húngaro de 21 años se pondrá a las órdenes del preparador bilbaíno hasta final de la próxima temporada con el objetivo de coger experiencia y poder seguir creciendo como futbolista. A pesar de su salida, el Girona ve en él un proyecto de futuro al que renovó hasta 2028 antes de dejarle salir rumbo al 'Principado'.

Experiencia en la élite

Con este fichaje, el Andorra se asegura la incorporación de un futbolista con mucha proyección y experiencia en la élite, pues ha disputado cinco partidos con el primer equipo catalán. En las dos últimas temporadas, el central húngaro ha jugado 405 minutos con el primer equipo, llegando a jugar 90 minutos frente al Arsenal en la Champions League.

Antal Yaakobishvili frente a Leandro Trossard / hir36.hu

En ese partido, en el que un Girona ya eliminado cayó por 1-2 frente a los 'Gunners', Antal tuvo la ardua tarea de frenar a Leandro Trossard. El central no desentonó y, a pesar de recibir una tarjeta amarilla, completó su debut en la máxima competición europea de clubes con una nota decente.

Un reencuentro familiar

Con este traspaso, Yaakobishvili se convertirá en la decimocuarta incorporación del Andorra. Además, es el tercer jugador, junto a Jastin Garcia y Kim Min-su, que llega procedente del conjunto 'gironí'.

Su llegada al Andorra no solo será especial por ser su primera gran oportunidad profesional, sino porque coincidirá con su hermano, Áron Yaakobishvili, guardameta de 19 años que también ha llegado cedido esta temporada al Andorra. En su caso, procedente del Barça Atlètic.