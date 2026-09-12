Andorra - Real Sociedad B: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Andorra y Real Sociedad B se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Estadi de la FAF en el partido de la Jornada 5 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Andorra - Real Sociedad B y dónde ver el partido en España.

Después de su tercera derrota en cuatro partidos, el conjunto de Carles Manso llega en las cercanías de la zona de descenso, donde solo los tres puntos que consiguieron durante su victoria frente al Ceuta en la primera fecha les impide estar directamente en los puestos rojos.

“Somos el equipo que más genera y el que más tiros hace. Los datos están ahí. Eso nos da tranquilidad. Seguimos siendo el equipo que queremos ser, pero es evidente, tal y como dicen los resultados, que hay que seguir mejorando”, destacaba el entrenador antes de caer frente a los pucelanos, a pesar de aun así reconocerlos como "un rival difícil".

Esa noción terminó materializándose en el marcador, siendo que un temprano autogol de Diego Alende dejó a los mineros sin respuesta, incluso a pesar de que el Valladolid terminaría el encuentro con uno menos tras la expulsión de Mathis Lachuer antes del pitazo final.

No tan distantemente, la Real Sociedad B sustituye dos de las derrotas del Andorra por dos empates, sumando un par de puntos más que lo sitúan alrededor de la mitad de la tabla pero que, aun así, generan dudas sobre el rendimiento de la plantilla de Ion Ansotegi.

Sin embargo, los potrillos cuentan con un historial impoluto contra sus adversarios, pues vienen de encadenar tres victorias consecutivas y el resto de su historia conjunta se reduce a un empate y otra conquista de parte de la Real, la cual se produjo en 2021 cuando los eliminaron del play-offs de ascenso de la existinta Segunda División B.

HORARIO DEL ANDORRA - REAL SOCIEDAD B DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Andorra y Real Sociedad B, correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga HyperMotion, se disputa este sábado 12 de septiembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ANDORRA - REAL SOCIEDAD B DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Andorra y Real Sociedad B se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion.

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