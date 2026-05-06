El Andorra de Piqué sigue sin pagarle el finiquito a Eder Sarabia

Eder Sarabia se juega este sábado gran parte de sus opciones de permanencia con el Elche frente al Alavés. El técnico vasco, que aterrizó el 1 de julio de 2024 en el Martínez Valero, tiene en su mano salvar al equipo tras lograr el ascenso la pasada temporada. Lejos queda aquella época de Sarabia en el FC Andorra, pero su destitución todavía sigue trayendo muchísimos problemas a Gerard Piqué.

Porque el que fuera segundo entrenador de Quique Setién en el Barça fue despedido del club tricolor hace ya más de dos años, el 25 de marzo de 2024. Sin embargo, Sarabia todavía no ha cobrado la indemnización por su despido incluso después de haberle ganado un litigio al Andorra en los tribunales.

Más de 600.000 euros

Fue el Tribunal Superior de Andorra quien resolvió a su favor el pasado mes de marzo un conflicto en el que el entrenador solicitaba más de 600.000 euros: 611.061 como compensación y otros 18.913 euros por vacaciones generadas no disfrutadas.

Esa fue la última sentencia, puesto que previamente la Batllia había declarado su rescisión de contrato (mantenía un vínculo hasta junio de 2025) como improcedente, pero tan solo fijó un pago de 175.000 euros más intereses mientras Sarabia solicitaba una cifra superior a los 780.000 euros.

Y según informa ahora 'Marca', dos años después de su marcha del Andorra y dos meses después de la sentencia del Tribunal Superior del Principado, el club que cuenta con Gerard Piqué como dueño y cara visible todavía no ha abonado su deuda con Sarabia.

Requerimiento y posibles sanciones

Dicha información asegura que el hoy técnico del Elche aún no ha recibido el finiquito pese a la firmeza de la sentencia y, en consecuencia, ha querido dar un paso más ejecutando la sentencia. En ese sentido, se espera ahora un requerimiento formal a la Federación.

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Y en caso de que el Andorra siga sin pagarle, podría sufrir sanciones disciplinarias de carácter grave, como podría ser el bloqueo de sus derechos federativos impidiendo la inscripción de futbolistas.