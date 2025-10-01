¡El Andorra de Piqué se queda sin estadio!

Contrario a la bonanza que vive actualmente en LaLiga Hypermotion, donde marcha tercero de la clasificación, el FC Andorra que preside Gerard Piqué afronta un escenario incierto después de que la Federación Andorrana de Fútbol (FAF) haya anunciado de manera unilateral el cierre del Nou Estadi d'Encamp, donde hace las veces de local esta temporada el equipo tricolor.

Tal como informó el Diari d'Andorra y el periodista Pol Dirvanauskas en 'X', la medida afecta al feudo donde el equipo del exdefensor blaugrana, dirigido por Ibai Gómez, disputa sus partidos como local en Segunda. Además, la decisión implica que ninguna entidad ni equipo podrá utilizar estas instalaciones mientras dure el cierre.

El mencionado comunicador desveló también las razones del conflicto: un cambio en la normativa de inmigración que afecta a los clubes de la Liga de Fútbol Andorrana. Antes: bastaba acreditar 4 años de experiencia previa y ahora se exige haber competido los últimos 6 años, lo que deja a muchas entidades sin el mínimo requerido de 16 jugadores, por lo que se suspenden las actividades de la liga y, además, cierran sus instalaciones.

ANUNCIAN EL PARTIDO DE LEGANÉS EN ENCAMP

La situación incide de forma directa en el calendario del FC Andorra, que este sábado debe disputar la octava jornada liguera frente al Leganés. Sin la disponibilidad del campo de Encamp, el club se queda de momento sin escenario confirmado para acoger el encuentro.

Fuentes de la entidad señalaron a SPORT que, hasta ahora, no han recibido ninguna comunicación oficial sobre la medida ni sobre cómo puede afectar al desarrollo del próximo compromiso de Liga. Por tanto, el propio Andorra anunció hace pocos minutos el partido del sábado en el Estadi d'Encamp con normalidad.

La FAF no ha precisado cuál será la duración del cierre ni si contempla excepciones para competiciones estatales o internacionales, de modo que la actividad deportiva en los campos afectados queda pendiente de anuncio oficial.