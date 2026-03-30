El Andorra de Piqué se ilusiona: primero asegurarse... y luego soñar

El Andorra está de dulce en LaLiga Hypermotion. Los del Principado atraviesan su mejor momento de la temporada y empiezan a mirar más allá de la simple permanencia. El conjunto dirigido por Carles Manso ha encadenado una racha de resultados positivos que le ha permitido asentarse en una posición tranquila en la clasificación, acumulando 42 puntos en 32 jornadas y dejando atrás las urgencias de semanas anteriores.

La contundente victoria por 0-4 frente a la Cultural Leonesa ha reforzado esa sensación de crecimiento. El triunfo, además de significativo por el rival, destaca por su amplitud: iguala el mejor resultado del club en la categoría y supone su mayor goleada a domicilio en el fútbol profesional. Un golpe de autoridad que invita al optimismo.

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, comparece en rueda de prensa. / Fernando Galindo

En el palco del Reino de León estuvo presente Gerard Piqué, propietario del club desde 2018, acompañado por sus hijos, Milan y Sasha. Los tres siguieron con atención el encuentro, celebrando una actuación que confirma la buena dinámica del equipo.

La realidad clasificatoria es clara: el Andorra se encuentra a la misma distancia tanto del descenso como de los puestos de playoff, nueve puntos en ambos casos. Sin embargo, las sensaciones invitan a pensar en objetivos más ambiciosos. El primer paso sigue siendo asegurar la permanencia, pero el rendimiento reciente ha abierto la puerta a soñar con cotas más altas.

Con diez jornadas aún por disputarse, el calendario inmediato puede marcar el rumbo definitivo. Los próximos compromisos en casa, ante rivales de la zona alta como el Málaga y el Racing, se presentan como un punto de inflexión. Dos partidos exigentes que medirán las verdaderas aspiraciones del equipo tricolor.

Así, el Andorra ha dejado de mirar exclusivamente hacia abajo. Ahora, con confianza y margen, empieza a levantar la vista. "Partido a partido", clamó Manso en rueda de prensa. Pero la licencia para soñar ya está tramitada y tiene pintado el tricolor.