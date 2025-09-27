El Andorra de Ibai va muy en serio

El Andorra se llevó los tres puntos de El Sardinero, ante el Racing de Santander (1-2), en un partido que fue igualado de principio a fin, aunque el conjunto de Ibai Gómez supo aprovechar mejor sus ocasiones y la fragilidad defensiva del elenco verdiblanco.

El partido arrancó con mucho ritmo y, en el segundo 45, tras un robo del verdiblanco Sangalli a Lauti, el balón lo recibió Vicente, que asistió a Jeremy en la frontal y probó el disparo, aunque se marchó ligeramente alto.

El Racing consiguió, gracias a su presión alta de hombre a hombre, vivir en campo visitante, pero antes del minuto diez, tras una buena combinación grupal del Andorra, Kim Minsu llegó a línea de fondo y sirvió un buen balón al área que consiguió conectar Theo Le Normand con una volea que se fue cerca del palo derecho de Jokin Ezkieta, el cual este sábado cumplía cien partidos con la elástica racinguista.

Empate a nada al descanso

Cuatro minutos después, el conjunto del bilbaíno Ibai Gómez consiguió salir, en saque de puerta, de la primera línea de presión racinguista, y Villahermosa hizo una conducción de cuarenta metros plantándose, prácticamente, en el borde del área local y asistió a un Lauti que mandó la pelota al lateral de la portería.

A partir de ahí, el partido se adormiló en cuanto a ocasiones claras, aunque ambos conjuntos trataban de imponer su juego y llevar la batuta del encuentro. Sin embargo, en el 34', el Racing dispuso de una gran ocasión de gol con un testarazo de Jeremy, tras un córner botado por Andrés Martín, que hizo a Aron Yaakobishvili efectuar su primera parada.

Los diez últimos minutos de la primera mitad fueron como habían sido los primeros treinta y cinco minutos, es decir, con los dos equipos tratando de hacerse con la posesión del balón e intentar llegar a portería rival a través de pases, aunque ni el equipo de José Alberto ni el de Ibai Gómez consiguieron hacer una ocasión clara.

El Andorra toma impulso

La segunda parte comenzó con la misma tónica que la primera, y fue el Andorra, a través de un contraataque, el que tuvo la primera ocasión, gracias a una buena acción individual del coreano Kim Minsu, que golpeó con pierna derecha e hizo a Jokin Ezkieta atajar en dos tiempos.

Acto seguido, Eder Mallo señalizó un penalti de Javi Castro sobre Villahermosa -muy protestado por el banquillo local, en un balón dividido en el que el zaguero racinguista pisó a su rival- que, posteriormente, transformó Lauti.

El Racing pareció espabilar tras este varapalo, y tuvo dos ocasiones consecutivas, la primera, tras una buena combinación entre Vicente y Jeremy que el de Derio estrelló contra el meta visitante, y la segunda del canterano Jorge Salinas con un cabezazo que se fue lamiendo el palo a la salida de un córner.

En el minuto 71, el racinguista Suleiman recibió un balón en banda de Íñigo Vicente, se fue de su marcador en velocidad y sirvió un centro lateral que terminó cayendo en Marco Sangalli, el cual mandó al fondo de las mallas para empatar el encuentro.

Sin embargo, solo cuatro minutos le duró la alegría al equipo de José Alberto, ya que Marc Doménech envío un balón largo sobre Minsu, que controló a sus anchas y pudo servir un gol en bandeja a Álex Calvo para poner el 1-2.

El Racing con más corazón que cabeza trató de empatar la contienda y Villalibre tuvo en sus botas, en un mano a mano, esa igualada, y, acto seguido, fue Javi Castro con un cabezazo a balón parado. Poco más ocurrió hasta el final del encuentro.