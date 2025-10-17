Andorra y Granada firman un empate deslucido

El Andorra continua peleado con el gol y suma cinco puntos de los últimos 15 posibles después de empatar a cero este viernes contra un Granada que acumula cinco jornadas sin perder pero sigue en posiciones peligrosas.

Los de José Rojo Martín 'Pacheta' tuvieron las ideas más claras e interpretaron el partido mucho mejor que un Andorra con escasa profundidad ofensiva pese a tener el balón durante mucho más tiempo.

En el minuto 10, una pérdida en el medio del campo de Sergio Molina acabó con el balón en Álex Sola, que lo cedió a Souleymane Faye y el senegalés, con un remate cruzado, estuvo a punto de marcar, pero se encontró con un pie providencial de Áron Yaakobishvili.

Dos minutos después, una acción parecida. Pérdida en el medio del campo de Min-su Kim, Álex Sola recuperó el balón y se lo dejó a Souleymane Faye, que optó por un remate raso y Áron Yaakobishvili volvió a salvar al Andorra.

Los de Ibai Gómez tocaban y tocaban, pero sin ninguna aproximación con cierto sentido. Su único remate a puerta antes del descanso fue de Manu Nieto en el minuto 35, pero lo paró sin ningún tipo de problema Luca Zidane.

En la segunda miad, el Andorra salió más activado, pero la primera ocasión clara de gol tras el descanso fue del Granada, en el minuto 53, cuando Jorge Pascual remató de cabeza solo en el área pequeña a la salida de un córner y 'Yaako' volvió a salvar el 0-1.

Después de está jugada, Ibai Gómez decidió dar entrada a Álex Calvo en el lugar de Martí Vilà. Pacheta también dio otro aire a su equipo sustituyendo al delantero Jorge Pascual por el extremo Sergio Rodelas y situó de delantero centro a Souleymane Faye.

En el minuto 69, Jastin García tuvo la ocasión más clara del partido para el Andorra con un disparo buscando una escuadra que desbarató Luca Zidane de manera espectacular. En la salida del córner, Diego Alende remató de cabeza en el segundo palo, pero demasiado cruzado.

El Andorra pudo conseguir el gol de la victoria con una genialidad individual de Jastin García por la izquierda, con pase atrás que Min-su no aprovechó y remató por encima del travesaño con todo a favor.

En los minutos de tiempo añadido, los locales apretaron, pero sin rematar a puerta.