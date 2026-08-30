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Andorra - Eibar: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo
A qué hora y dónde ver el Andorra - Eibar de LaLiga HyperMotion
Andorra y Eibar se enfrentan este domingo 30 de agosto en el Nou Estadi en el partido de la Jornada 3 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Andorra - Eibar y dónde ver el partido en España.
El conjunto dirigido por Carles Manso se presenta luego de una fuerte derrota ante el Celta de Vigo B, donde dos anotaciones al hilo de Hugo López en el segundo tiempo fueron rápidamente respondidas por un tanto de Bernard Somuah, base para la eventual remontada que los tardíos goles de Álvaro Marín y Andrés Antañón terminarían de materializar.
“Esto demuestra lo que pasa si te relajas en esta categoría”, aseguró Manso. “La semana pasada ya dijimos que no nos podíamos relajar. En los bajones de intensidad, cualquier equipo te puede hacer daño. Hoy se ha vuelto a demostrar. Hay que aprender de estas situaciones y saber gestionar contextos favorables. Necesitamos tiempo. Es una lástima por el resultado que llevábamos tan favorable. Vernos con seis puntos era muy positivo. No ha sido así y toca mirar adelante al Eibar”, adicionó.
Del mismo modo, los de Jokin Aranbarri suman una victoria (Valladolid) y una derrota (Tenerife), pero el golpe ante los chicharreros no hace desmayar los esfuerzos del club para dar lo mejor de sí. “El equipo está bien. El golpe cuando pierdes duele, pero lo tomamos con naturalidad. Cuando acabamos el partido, hablamos de todo. Es la primera jornada y una derrota no nos ha cambiado la perspectiva de cómo entendemos el juego", estableció el entrenador tras la jornada inicial, y la conquista contra los pucelanos le dio la razón.
Sin embargo, cuando de toparse con el Andorra se refiere, los armeros cuentan con un punto adicional: se han enfrentado seis veces y solo han perdido una (la más lejana en el tiempo), mientras que sus dos últimos resultados han sido favorables para los ahora visitantes, quienes ya se impusieron en el Nou Estadi la temporada pasada por la mínima.
HORARIO DEL ANDORRA - EIBAR DE LALIGA HYPERMOTION
El partido entre Andorra y Eibar, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga HyperMotion, se disputa este domingo 30 de agosto a las 17:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ANDORRA - EIBAR DE LALIGA HYPERMOTION
En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Andorra y Eibar se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga HyperMotion a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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