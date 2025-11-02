Andorra y Cádiz aburren

El Andorra, que suma seis puntos de los últimos 21 en juego, y el Cádiz firmaron este domingo un empate sin goles en un partido soporífero. El duelo tuvo una primera media hora para el olvido, sin ocasiones y sin fútbol, con dos equipos con mucho miedo a perder. Pasado el minuto 30, despertaron y ofrecieron un poco más a los aficionados presentes en el estadio.

Una pérdida de Juan Díaz dejó a Minsu solo y el coreano picó el balón delante de Víctor Aznar, pero cuando se cantaba el gol el mismo Juan Díaz lo evitó bajo la portería. El canterano cadista, que debutó el martes en partido de Copa del Rey contra el UCAM Murcia con un gol, supo resolver su error inicial. En el otro lado del terreno de juego, Olabarrieta estuvo a punto sorprender con un disparo cruzado desde la frontal del área.

La primera parte finalizó con una falta de Mario Climent sobre Manu Nieto cuando el exjugador del Cádiz se iba directo a la portería contraria después de un error del lateral. Gaizka Garitano decidió hacer un doble cambio en el descanso y dio entrada a Javi Ontiveros por Roger Martí y a José Antonio de la Rosa por Tabatadze.

El Andorra no se encontró cómodo durante el segundo tiempo y hasta el minuto 64 no gozó de su primera ocasión de gol. Un pase largo de Bomba dejó solo a Jastin García ante Víctor Aznar, que evitó el 1-0 salvando el uno contra uno.

La entrada de Marc Domènech por Théo Le Normand aportó más llegada al Andorra y en el minuto 77 el centrocampista catalán pudo marcar, pero su remate desde el punto de penalti lo rechazó a córner Kovacevic. Marc Domènech dispuso poco después de otra ocasión de gol, pero se topó con un acertado Víctor Aznar y en los últimos minutos el Cádiz pareció conformarse con el empate en un partido para olvidar.