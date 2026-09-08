El Andorra se asegura la continuidad de una de sus 'joyas'

El Andorra de Carles Manso ha vivido dos realidades en este corto primer tramo de temporada. De la manita al Ceuta en la primera jornada a las tres derrotas consecutivas, los del Principado buscan afianzar un proyecto que sigue aún buscando su estabilidad en Segunda. Y, para ello, ha decidido el club apostar por uno de los jóvenes talentos que ya han comenzado a hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo.

El club tricolor y Tiago Olmedo han alcanzado un acuerdo para prolongar la vinculación del futbolista hasta junio de 2030, una muestra clara de la confianza que la entidad deposita en su evolución.

Olmedo, de 18 años, llegó al conjunto andorrano procedente de las categorías inferiores del Gimnàstic de Manresa y, pese a encontrarse todavía en edad juvenil, durante este verano ha empezado a trabajar habitualmente junto a la primera plantilla. Su progresión no ha pasado desapercibida para el cuerpo técnico, que cuenta con él de manera habitual en los entrenamientos.

El lateral todavía no ha podido estrenarse oficialmente con el primer equipo, pero su situación dentro de la estructura del club ha cambiado de manera importante en los últimos meses. La renovación hasta 2030 supone un respaldo a largo plazo para un futbolista al que el Andorra considera una pieza con margen de crecimiento y al que quiere acompañar durante las próximas temporadas.

Por ahora, Olmedo continuará desarrollando su formación en paralelo. El joven jugador seguirá participando con el Juvenil del Nàstic de Manresa, que compite en División de Honor, mientras mantiene su presencia en la dinámica del primer equipo del Andorra. De esta forma, el club busca que pueda adquirir experiencia en un contexto competitivo acorde con su edad sin perder el contacto diario con el fútbol profesional.

"Ha sido un cambio radical tanto en mi vida como futbolísticamente. Es una experiencia inolvidable que siento que tengo que aprovechar al máximo", puntualizó Olmedo en declaraciones al club tricolor, actualmente en la 17ª posición liguera.