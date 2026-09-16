Álvaro Morata se deshace en elogios hacia Luis Enrique: "Es el entrenador más importante que he tenido"

La llegada de Álvaro Morata al Leganés fue una de las grandes sorpresas del mercado. Tras un año en el Como, donde su rendimiento estuvo muy lejos de lo esperado, no marcó ningún gol en Serie A pese a que su equipo quedó cuarto y fue el segundo con más goles en Primera División italiana, el campeón de la Eurocopa volvió a España para jugar en LaLiga Hypermotion en calidad de cedido.

El delantero ya ha jugado dos partidos, pero su primer gol con el conjunto pepinero todavía está por llegar. En una entrevista en el 'Partidazo de la COPE', Morata explicó una anécdota de su llegada al Leganés: "La mañana que estuve firmando, estaba con mi agente y lo vi pálido". Álvaro explicó que su agente le dijo que un entrenador que ya había tenido en un equipo top le quería, nombre que no ha querido revelar. Pese a esto, decidió no dar marcha atrás porque ya había tomado la decisión.

Morata también habló de las instalaciones de su nuevo club: "Una sorpresa increíble, la ciudad deportiva, la gente que trabaja en el club, una gran sorpresa todo. En mi cabeza no me esperaba que fuera todo tan maravilloso". El delantero también habló de su salida del Como, equipo en el que dejó mucha huella pese a sus bajas cifras: "Cuando me fui del Como, vi 23 adultos que iban a llorar, y eso para mí vale más que muchos goles o muchos títulos".

Tras haber estado en tres clubes distintos de la Comunidad de Madrid en su carrera profesional, a Morata se le preguntó de qué equipo es, algo a lo que respondió sin problemas: "Yo soy del Atlético de Madrid, lo he dicho muchas veces. Al final es nuestro trabajo, y estoy agradecido al Real Madrid por la oportunidad que me ha dado y a los equipos en los que he estado y todo muy bonito, pero si puedo ir un domingo a ver al Atleti, voy a ver al Atleti".

Luis Enrique, el mejor entrenador para Morata

Al delantero del Leganés le preguntaron cuál fue el entrenador que más le ha marcado en su larga carrera: "He tenido creo que de los mejores del mundo, quizás el que más me ha ayudado y seguramente si no hubiera estado él, pues no sé si hubiera seguido es Luis Enrique. Hubo un momento que fue una cosa insoportable y él dijo: 'Aquí está este y con este voy a muerte' y eso pues me marcó mucho y seguramente es el entrenador más importante que he tenido".

Estas palabras seguramente se refieren a lo sucedido en la Eurocopa de 2021, cuando pese al mal inicio en el torneo por parte de Morata de cara a portería, el técnico asturiano decidió apostar por él, siendo el delantero madrileño una pieza muy importante para que España llegase hasta las semifinales.

El próximo partido del Leganés será este domingo en Butarque a las nueve de la noche contra el Granada. Ambos conjuntos están empatados en media tabla con ocho puntos, una buena oportunidad para que Álvaro Morata marque su primer gol con su nuevo equipo.