El Almería se queja oficialmente del arbitraje ante el Ceuta: "No se entiende"

La UD Almería enviará un escrito al Comité Técnico de Árbitros (CTA) para solicitar aclaraciones sobre varias decisiones que considera determinantes en sus tres derrotas de esta temporada en LaLiga Hypermotion.

En un comunicado, la entidad rojiblanca exige explicaciones concretas por el polémico penalti señalado por el colegiado navarro Alejandro Morilla en el duelo del miércoles en Ceuta, acción que derivó en el 3-2 definitivo.

El club sostiene que "no se entiende cómo se puede señalar un máximo castigo cuando el balón no está en juego dentro del área" y en la que Bonini y Anuar se sujetan mutuamente antes de la caída del jugador local. También apunta su desconcierto por la ausencia de intervención del VAR en una jugada que considera evidente: "Tampoco se explican cómo el var no advierte nada en esta jugada que es clara".

La institución subraya en su nota que mantiene “un gran respeto” hacia el estamento arbitral y la competición, pero reclama “transparencia y coherencia” en la aplicación del reglamento para "garantizar la igualdad" entre clubes.

Tras la derrota, Rubi ya expresó su malestar. Recordó que Morilla no vio la acción en directo y que fue su asistente quien la señaló. El técnico lamentó que, pese a disponer de medios, el VAR no entrase a revisar una decisión que llegó a siete minutos del final y que decantó el partido en la reanudación del encuentro suspendido el 9 de noviembre por el fallecimiento de un espectador.

El entrenador rojiblanco también dejó entrever su frustración por lo ocurrido y aludió a unas declaraciones previas del técnico local, José Juan Romero, quien días atrás se quejó del arbitraje ante el Deportivo de La Coruña: “Al final funciona aquello de ‘el que llora, mama’”, afirmó.