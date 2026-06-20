Almería - Málaga, en directo hoy: sigue el partido por el ascenso a Primera, en vivo

RUBI CONDENA LOS INCIDENTES EN LA PREVIA

Las palabras del técnico del Almería, Rubi, para los micrófonos de LaLiga Hypermotion:

"Condenar la situación. Es una pena que el Málaga haya tenido este percance".

"Hay que salir a ganar. No se puede especular".

"En casa estamos fuertes, somos un gran equipo y generamos muchas situaciones de gol".

"Lo más importante es controlar las emociones. La cabeza tiene que estar tranquila. Se trata de correr, pero también de estar bien con el balón"

"Ha sido el recibimiento más increíble en los cuatro años que he estado aquí".