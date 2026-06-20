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Almería - Málaga, en directo hoy: sigue el partido por el ascenso a Primera, en vivo

Sigue en directo el partido definitivo para el ascenso a LaLiga EA Sports entre Almería y Málaga

Imagen del Málaga CF - UD Almería, ida de la final por el ascenso a Primera.

Imagen del Málaga CF - UD Almería, ida de la final por el ascenso a Primera. / LaLiga

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Xavier Zapater

Almería y Málaga se juegan el ascenso a la Primera División en la vuelta de los playoffs de ascenso. Sigue el partido en directo.

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