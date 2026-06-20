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LALIGA HYPERMOTION
Almería - Málaga, en directo hoy: sigue el partido por el ascenso a Primera, en vivo
Sigue en directo el partido definitivo para el ascenso a LaLiga EA Sports entre Almería y Málaga
Xavier Zapater
Almería y Málaga se juegan el ascenso a la Primera División en la vuelta de los playoffs de ascenso. Sigue el partido en directo.
RUBI CONDENA LOS INCIDENTES EN LA PREVIA
Las palabras del técnico del Almería, Rubi, para los micrófonos de LaLiga Hypermotion:
"Condenar la situación. Es una pena que el Málaga haya tenido este percance".
"Hay que salir a ganar. No se puede especular".
"En casa estamos fuertes, somos un gran equipo y generamos muchas situaciones de gol".
"Lo más importante es controlar las emociones. La cabeza tiene que estar tranquila. Se trata de correr, pero también de estar bien con el balón"
"Ha sido el recibimiento más increíble en los cuatro años que he estado aquí".
¡LOS PROTAGONISTAS YA CALIENTAN!
¡Ahora sí! ¡Los jugadores de ambos equipos ya calientan sobre el césped del UD Almería Stadium! Unos 30 minutos nos separan ahora del inicio de este partido de vuelta de la final por el ascenso a LaLiga EA Sports.
EL ALMERÍA PARTE CON UNA LIGERA VENTAJA
A pesar del empate en el partido de ida, el Almería tiene una mínima ventaja para hoy, a parte de jugar en casa. Y es que, en caso de empate tras la disputa del tiempo reglamentario y prórroga, el equipo entrenado por Rubi ascendería a Primera División. No hay tanda de penaltis.
Eso se debe a que el Almería (3º) acabó por delante del Málaga (4º) en la liga regular.
MÁS IMAGENES DE LA PREVIA
La parte bonita de esta previa la hemos visto con la llegada del conjunto local al UD Almería Stadium. Este ha sido el brutal recibimiento de la afición indálica para intentar empujar a los de Rubi en un día tan importante como hoy.
Esto sí que es fútbol:
EL GUION DEL ENCUENTRO DE IDA
El encuentro disputado en Málaga hace apenas una semana nos dejó pocas ocasiones. Ambos equipos saltaron al terreno de juego centrados en no cometer errores y eso provocó que no se moviera el marcador. Empate sin goles que dejó todo abierto para el partido de vuelta de hoy.
¿QUIÉN ACOMPAÑARÁ A RACING Y DEPOR?
Volviendo a lo deportivo, el de hoy es uno de los partidos más importantes en la historia reciente de Almería y Málaga. El partido de ida, disputado en La Rosaleda, acabó en empate, por lo que el ganador de esta noche será el equipo que acompañe a Racing y Depor en el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.
¿Quién logrará regresar a LaLiga?
ASÍ HA QUEDADO EL VEHÍCULO
Siguen llegando imágenes del incidente. Aquí se pueden ver los daños que ha sufrido el autobús tras el lanzamiento de piedras.
LA LLEGADA DEL AUTOBÚS VISITANTE
Aquí pueden ver el momento de la llegada del conjunto malaguista al estadio. Como decíamos, parte de la afición del Almería ha apedreado y roto varios cristales del autobús visitante.
Los incidentes que han causado este retraso de media hora:
SE RETRASA EL PARTIDO
El partido en el Juegos del Mediterráneo debería empezar a las 21.00 horas, sin embargo, se retrasará hasta las 21.30 horas por incidentes previos. El autobús del Málaga fue apedreado, obligando a los futbolistas a permanecer prácticamente una hora en el interior del vehículo para evitar males mayores.
¡Buenas tardes! Bienvenid@s a la retransmisión en directo del Almería-Málaga, de donde saldrá el próximo equipo de Primera División.
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