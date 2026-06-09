Almería - Castellón: a qué hora y dónde ver el playoff de ascenso a Primera División hoy por TV y en directo

Almería y Castellón se enfrentan hoy martes 9 de junio en el Estadio Mediterráneo en el partido de vuelta de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Almería - Castellón y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los indálicos lograrán cerrar la llave en casa luego de empatar en su visita a Castalia, donde la anotación de Sergio Arribas en el 66' contrarrestó el gol de Fabrizio Brignani que, temporalmente, los obligaba a buscar la remontada en este segundo encuentro.

Luego del encuentro, Rubi compartió sus respectivas declaraciones, demostrando que el objetivo es la victoria en cualquier circunstancia. “Tenemos que ganar. No hay otra historia, aunque no hay que volverse locos. Ellos también van a salir a vencer y no hay que variar la fórmula. Somos muy fuertes en casa y tendremos que controlar a sus buenos futbolistas, pero somos un equipo bastante potente en nuestro estadio”, opinó.

“Nosotros tenemos que intentar ganar la vuelta. Le damos las gracias a todos los almerienses que han venido. Les pedimos que nos ayuden porque el martes nos toca a nosotros. La afición del Castellón ha estado ejemplar y ahora nos toca a nosotros empujar como lo sabemos hacer. Se tiene que notar nuestra afición al máximo, ya que no va a fallar”, sentenció.

Por su parte, los orelluts desecharon la ventaja que habían conseguido en el primer tiempo, lo que despertó la decepción del entrenador Pablo Hernández, quien consideraba que los locales debieron adjudicarse la conquista.

“Merecíamos ganar, hemos sido superiores en juego, ocasiones y dominio, pero ellos han aprovechado casi la única que han tenido”, afirmó en rueda de prensa, mostrándose además confiado de que mantener el nivel mostrado en la ida es suficiente para poder conseguir el pase a la final.

“Es frustrante generar tanto y no ganar, pero no hay nada que reprochar. Es para estar orgullosos del trabajo del equipo. Si hacemos un partido como el de hoy, tendremos muchas opciones de pasar”, finalizó.

HORARIO DEL ALMERÍA - CASTELLÓN DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

El partido entre Almería y Castellón, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion, se disputa hoy martes 9 de junio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ALMERÍA - CASTELLÓN DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

En España, el partido de LaLiga Hypermotion entre Almería y Castellón se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV Hypermotion y Orange Fútbol 2.

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