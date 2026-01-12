Álex Lizancos, la revelación de Segunda: "Quiero jugar en Primera con el Burgos"

El Burgos CF sueña con todo esta temporada. Octavo en la tabla, a solo dos puntos de los puestos de playoff, el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis se ha convertido en uno de los equipos a tener en cuenta este curso en LaLiga Hypermotion. Entre sus futbolistas destaca Álex Lizancos, una de las revelaciones del curso con sus grandes actuaciones y el protagonista del último programa de Moeve Fútbol Zone.

¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la temporada? No sé si en verano, en pretemporada, ¿te esperabas un inicio así?

Conozco la segunda división, conocía al Burgos y sabía que venía de hacer unos años muy buenos en Segunda División. Es verdad que una vez que llegas, conoces a los compañeros, ves la metodología de trabajo, el cuerpo técnico y todo, sabes que puede ser un año muy bonito. Luego, la segunda división da muchas vueltas, es muy complicada y hay mil historias, pero sí que de primera puedes pensar en hacer cosas chulas.

¿Qué tiene esta categoría que puedes jugar contra el primero y ganarle fácil y perder contra el último de manera apabullante?

Pues yo creo que tiene mucha competitividad y yo creo que todos los equipos son conscientes de que pueden ganar en cualquier escenario. Puedes ir a casa del líder, como tú has dicho, y ganar, y puede venirte el último y ganarte. Entonces, creo que se premia mucho esa competitividad y esa capacidad de decir: vamos a ganar y estamos convencidos de que vamos a ganar.

Has dicho que te sorprendió también ver cosas del Burgos a tu llegada. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del club?

Para mí cabe destacar el gran ambiente de trabajo que hay. Sin duda, las temporadas son larguísimas y que haya tan buen ambiente de trabajo hace que luego tanto lo deportivo como lo personal vaya mucho mejor.

En el vestuario, ¿qué objetivos os marcáis como equipo?

Es pronto para hablarlo. Sí que todo el mundo habla de playoff, de estar arriba... Nunca se sabe, todos los equipos van a pasar por distintas fases. Yo creo que es pronto, creo que lo más importante es ganar a los partidos que tenemos en casa, que son cruciales para nosotros. También el de Copa del Rey, por supuesto. Y nada, poco a poco, yo creo que esto es muy largo. Así que, hablar de playoff o de cualquier otra cosa, creo que ahora mismo es un poco pronto.

Hablabas de la Copa, donde jugaréis contra el Valencia. Es verdad que el Valencia está en un mal momento, pero sigue siendo un equipo histórico. Y por otro lado, ganar es plantarse en cuartos de final de una Copa del Rey, que se dice pronto. ¿Hay ilusión?

Hombre, ilusión siempre hay. Además, antes de todo, el Valencia, que es verdad que hasta ahora quizás está un poco en horas bajas, no deja de ser un equipo totalmente histórico. Estamos muy contentos por el rival que nos ha tocado. Estamos seguros de que en El Plantío les vamos a dar mucha guerra.

¿Cómo llevas el frío en Burgos en esta época?

Bueno, mucho frío, la verdad. Mira que yo vengo del sur y de Granada, que ahí en la sierra hace mucho frío. Luego estuve en Lugo, que tampoco es que haga mucho calor, pero aquí... Como aquí, nada.

Hace tiempo que no ves un sol radiante en invierno, ¿no?

Se me está complicando (Risas).

¿Qué tal jugar en El Plantío en esos días de invierno? ¿Cómo lo llevas tú?

Nada, muy bien. El frío, en cuanto corres dos carreras, se te quita. Y bueno, parece un poco irónico, pero el calor de la gente también te ayuda mucho a meterte en el partido, a meterte en la competición. Y se te olvida el frío, se te olvida todo.

Hablando de la gente, te has convertido en uno de los favoritos de la afición. ¿Tú mismo te esperabas empezar tan bien debutando en la categoría?

Sí que es verdad que yo soy consciente de cómo soy, de las capacidades que tengo. Y me alegra el poder haber podido demostrar a la gente las capacidades que tengo y cómo soy como futbolista y como persona. Estoy súper agradecido con toda la gente que me apoya. Sé que soy bastante querido aquí en la afición y estoy súper contento por eso. Así que nada, muy agradecido con todo ello.

¿Y cuál es el secreto, Alex? Porque ya sé que me hablarás del sacrificio y el trabajo, pero tiene que haber algo más para pasar de jugar en Tercera Federación hace tres años a estar ahora en Segunda y destacando.

Yo creo que es un cúmulo de cosas. Tiene que aparecer la oportunidad que te tiene que dar alguien. Tiene que coincidir con el momento. Como yo vengo también de Tercera, conozco mucha gente con cualidades para poder estar en categorías como esta que no han tenido la casualidad o la pizca de suerte, llamémoslo así, para poder demostrarlo. Al final tú la suerte esa la necesitas para poder demostrar luego. Si luego no demuestras, no sirve para nada esa pizca de suerte. Entonces, sí, para mí es eso. Tienes que juntar un poco varias claves ahí para que tengas esa pizca de suerte, puedas demostrar y luego, claro, por supuesto, como tú has dicho, el trabajo, el esfuerzo y todo eso viene de la mano. Pero eso todo el mundo lo hace de antes. Solo se necesita que confíen en ti y demostrarlo luego.

¿Cuál es el techo de Álex Lizancos?

Espero que no sea Segunda, que sea Primera con el Burgos, o dónde sea. Yo acabo de llegar a la segunda división, estoy adaptándome bien y poco a poco. Tampoco quiero jugar a Champions el año que viene, pero bueno, poco a poco. Espero que me quede mucha carrera. Estoy muy contento y quiero jugar lo más alto posible con el Burgos.

La gente siempre tiene curiosidad por los entresijos de los fichajes. Yo quería preguntarte por el tuyo por el Burgos. ¿Cómo es el proceso?

Al final todos los futbolistas trabajamos con representantes. Creo que es algo bastante lógico y que todo el mundo sabe. Y ellos son los intermediarios entre los clubes y nosotros. A nosotros nos hacen llegar las ofertas de diferentes equipos que apuestan por ti o quieren apostar por ti. Entre la familia, el representante y todo, acabas decidiendo por dónde, cómo y cuándo. El club te contacta, el director deportivo, que hace una función excepcional. Aquí Michu, al que le agradezco mucho todo. Apuestan por ti, te lo hacen llegar y tú tomas la decisión de venir o no. En este caso tomé la decisión sin dudarlo y aquí estamos.

¿Tenías más ofertas?

Sí, bueno, no es un secreto. En Twitter sí que salía muchas cosas que yo flipaba. Había veces que me enteraba antes por Twitter que fue el representante. El Burgos sin duda para mí era la mejor opción.

¿Miras mucho Twitter? ¿Eres mucho de redes sociales?

No mucho, pero bueno, al final la gente te etiqueta mucho y te saltan las notificaciones. Entonces, quieras o no quieras, es imposible no enterarte.

Tengo curiosidad por saber quién es tu ídolo futbolístico, en quién te fijabas o te fijas.

Desde chico me gusta mucho Sergio Ramos. Creo que tanto futbolísticamente como personalmente es una persona excepcional. Y siempre ha sido mi ídolo, la verdad.

¿Te ves cualidades parecidas?

Ojalá. Alguna cosa digo yo que tendré. Somos defensas y él empezó de lateral derecho también. Ojalá parecerme, aunque sea en la mitad de cosas.

Ya para terminar, empieza un nuevo año, así te quiero preguntar por qué le pides a este 2026.

Más allá de salud y felicidad, que es un poco monótono. Hay que pedirlo siempre. Luego hace mucha falta. Yo pido que vengan cosas bonitas tanto para mí como para el Burgos. Creo que es un año ilusionante, que estamos a mitad, que estamos haciéndolo bien. ¿Por qué no soñar con ese playoff? Como te he dicho antes, es difícil, sabemos que es muy difícil. La categoría no lo va a poner fácil, pero hay que soñar con eso.

Alex, te deseamos lo mejor tanto a ti como al Burgos. Ha sido un placer.

Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros también.