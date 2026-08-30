Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - TenerifeDónde ver Barcelona - TenerifeGabriel JesúsReal Madrid - MálagaPróximo partido Real MadridClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 10 Vuelta a EspañaPerfil Gabriel JesúsPichichi LaLigaVuelta a España hoyFlick LamineCarrera MotoGP AragónClasificación MotoGP hoyHorario Barça - TenerifeRueda de prensa FlickBalde DimarcoJulián ÁlvarezParte médico PogacarCubarsíCalendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsUTMB DirectoMercado FichajesFernando TorresMiguel Indurain hijoCristiano RonaldoMadre Lamine YamalArmando de la MorenaFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

FÚTBOL

Aleix Garrido da el segundo triunfo al Eibar y el VAR evita el empate del Andorra

El Eibar se impone al FC Andorra con un gol de Aleix Garrido al inicio de la segunda parte y aguanta con diez jugadores tras una expulsión

Aleix Garrdio, goleador en Andorra

Aleix Garrdio, goleador en Andorra / @SDEibar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Aleix Garrido dio la segunda victoria al Eibar con un gol nada más empezar el segundo tiempo. Los 'armeros' se quedaron con 10 jugadores en el minuto 57 y el VAR evitó el empate del FC Andorra.

El inicio de partido, trepidante por el FC Andorra, no convirtió los primeros 45 minutos en divertidos y entretenidos. A los 26 segundos, Efe Akman, medio turco, lo probó desde fuera del área y Jonmi Magunagoitia rechazó a córner.

A partir de entonces, el FC Andorra se dedicó a tener controlado el partido con el balón en su posesión y el Eibar se defendió con solidez y esperó al error de los del Principado. Mucho juego del medio del campo, escasa profundidad y unos primeros 45 minutos para olvidar.

En la reanudación y nada más empezar, un centro de Iván Gil por la derecha lo remató, entrando desde el centro del área totalmente solo, Aleix Garrido para batir a Pau López. En el minuto 57, el Eibar se quedó con 10 jugadores con una rigurosa roja directa al medio Magunazelaia.

Noticias relacionadas y más

Con superioridad numérica, el FC Andorra atacó, pero le faltaron ideas para superar el entramado defensivo del SD Eibar. En el añadido, Efe Akman marcó un espectacular gol desde fuera del área, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego de Golubovic. Y la última la tuvo Sergio Molina aunque salvó Magunagoitia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL