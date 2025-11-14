Albacete - Andorra: Horario y dónde ver el partido de LaLiga HyperMotion

Albacete y Andorra se enfrentan este sábado 15 de noviembre en el Carlos Belmonte en el partido de la Jornada 14 de LaLiga HyperMotion 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Albacete - Andorra y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alberto González llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Eibar (3-2), derrotado al Huesca (2-1), perdido contra el Córdoba (3-1) y derrotado al Castellón (1-0), por lo que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla con 16 puntos y -3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Ibai Gómez registraron un empate con el Huesca (2-2), un empate con el Cádiz (0-0), una derrota ante el Málaga (4-1) y un empate con el Granada (0-0), de manera que están en el puesto número 11 con 17 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ALBACETE - ANDORRA DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Albacete y Andorra, correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga HyperMotion, se disputa este sábado 15 de noviembre a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ALBACETE - ANDORRA DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Albacete y Andorra se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga HyperMotion a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.