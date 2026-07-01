LALIGA HYPERMOTION
Alain Ribeiro, primer fichaje del Sabadell para LaLiga Hypermotion
El centrocampista vasco, de 28 años, firma hasta 2028 tras anotar diez goles la pasada campaña con el Pontevedra
EFE
El polivalente centrocampista Alain Ribeiro se ha convertido este miércoles en el primer fichaje del Centre d'Esports Sabadell para la temporada del regreso a LaLiga Hypermotion, según ha anunciado el club. Ribeiro, nacido en el País Vasco hace 28 años, se ha comprometido con el Sabadell hasta 2028 y llega a la Nova Creu Alta después de marcar diez goles con el Pontevedra.
El comunicado del club arlequinado destaca que viene de ser "uno de los jugadores más destacados de toda la Primera Federación" y que ha jugado en varias posiciones y ha dado "un rendimiento excelente" en todas ellas.
"Destaca por su polivalencia, su crecimiento en los últimos años y su capacidad goleadora desde varias posiciones del campo", añade el texto. Ha disputado 97 partidos en la categoría de bronce entre el Vitoria, el Leioa, el Barakaldo, el Tudelano, la Sociedad Deportiva Logroñés y el Pontevedra, más 64 con el Numancia en Segunda Federación.
El club arlequinado anunció este martes la renovación del entrenador, Ferran Costa, por un año más, hasta 2028, y este miércoles ya ha confirmado la primera incorporación del proyecto.
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