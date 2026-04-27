El acta del Huesca-Zaragoza tras el puñetazo de Andrada a Pulido y la sanción a la que se enfrenta: "Esto es mucho del fútbol sudamericano; aquí se había erradicado"

Los instantes finales del Huesca 1-0 Zaragoza dejaron imágenes bochornosas y deleznables. El portero del equipo maño, Esteban Andrada, perdió completamente los papeles y le asestó un puñetazo en plena cara a Jorge Pulido, capitán del cuadro oscense, desatando una monumental tangana sobre el césped. Todo ello, delante del árbitro del partido, Dámaso Arcediano Monescillo, que trató de recogerlo todo para reflejarlo en la posterior acta y que se apliquen las sanciones pertinentes.

Así lo recogió el colegiado castellanomanchego: “En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Andrada se lanza a por Jorge Pulido en el final del partido. / Jaime Galindo

"Como consecuencia de estos hechos, se produjo una tangana entre jugadores, teniendo que ser sujetado por miembros de ambos equipos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser conducido a vestuarios”, se añade.

Ahora, el Comité de Disciplina debe sancionar lo sucedido y, para ello, será clave el artículo 103 del Código Disciplinario, relativo a las agresiones. “Se sancionará con suspensión de seis a quince partidos cuando se origine lesión que determine la baja del/de la ofendido/a, siempre que no constituya falta más grave”, menciona.

Y, según esta acta, el “hematoma en el pómulo izquierdo” está más que reflejado. De este modo, Andrada se expone inicialmente a una sanción de hasta 16 partidos en total, ya que habría que sumar la expulsión.

Más puñetazos

Pero en el acta hubo más: dos expulsiones, para ser exactos. La primera, la de Dani Jiménez, portero del Huesca, quien también soltó un “puñetazo en la cara de un adversario mediante fuerza excesiva durante una tangana entre varios jugadores, estando el juego parado”.

El Zaragoza-Huesca terminó con agresiones y bronca. / Jaime Galindo

El jugador del Zaragoza Daniel Esmoris Tasende vio la roja por “dar una patada en la pierna de un contrario, no estando el balón en juego”. Ambos se enfrentan a una sanción de hasta cuatro encuentros.

Las reacciones

La dureza de las imagenes provocó reacciones de todo tipo. El entrenador del Huesca, José Luis Oltra, mencionó que “no hay justificación alguna”, aunque defendió a su portero, Dani Jiménez, asegurando que “estaba hundido; no podía controlar las emociones”. También se pronunció el propio Andrada, quien pidió disculpas tras el partido: “Me desconecté. Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer”.

También hubo reacciones en los medios. Iturralde González, exárbitro profesional, valoró lo sucedido en Carrusel Deportivo: “Es el acta esperada. Incide en la agresividad de la acción y en que el balón está parado. Espero que Competición no vaya a menos”, aunque, en su caso, habla de sanciones de “hasta 12 partidos”.

Antes de eso, y en riguroso directo, Dani Garrido alucinaba relatando la acción: “Le ha soltado un croché en toda la cara. Hacía décadas que no veía esto en España”. Después, Iturralde, mucho más encendido, aseguraba: “Con todos mis respetos, esto es mucho del fútbol sudamericano, pero aquí se había erradicado. Hay que ir a lo máximo”, cerraba haciendo referencia a las sanciones.