La segunda vida de Germán Parreño en el Deportivo: «Es un portero que transmite tranquilidad»

Germán Parreño ha recuperado la titularidad en el Deportivo tras la salida de Helton Leite, hombre clave bajo palos el pasado curso. El fichaje de Daniel Bachmann para cubrir el adiós del brasileño de momento no ha tenido impacto en las alineaciones de Antonio Hidalgo, a quien el guardameta ilicitano convence en cada encuentro. «No ha dejado duda. Estoy muy tranquilo con sus actuaciones. Y lo más importante: en estos cuatro partidos ha parado todo lo que se podía parar», explica Paco Liaño, quien conoce mejor que nadie el arco blanquiazul.

No tiene dudas en su capacidad un Paco Liaño que ya el pasado curso estaba seguro de que tenía condiciones para ser el meta titular, pese a que Idiakez apostó desde su llegada por Helton y Gilsanz sostuvo en todo el momento al brasileño. «Yo diría que es el mismo Germán con el que se subió de Primera RFEF. Es un portero que hasta ahora ha sumado bastantes más puntos de los que habrá podido restar», cita. Además, considera que para el juego que «practica Hidalgo», Parreño está dando «muy buena salida en corto y también en largo para saltar líneas de presión».

No ha sentido agobio el guardameta de 32 años, a quien le queda un curso más de contrato, con la llegada del meta belga. Todo lo contrario. Con el nuevo curso ha sostenido la calma pese a que en sus primeros partidos sabía que le mirarían con lupa. «No ha mostrado al exterior ningún nerviosismo. Su comportamiento siempre es muy equilibrado. Transmite seguridad a la defensa, que por otro lado, todos tenemos todavía ciertas dudas de cuál será su rendimiento en partidos importantes para ver si le falta o no contundencia».

«Aquí lo más importante es que el portero pare. Lo que tenemos muy claro es que Germán es muy importante para el grupo. Desde su personalidad y protagonismo. Ha mostrado cómo compite cuando no juega. Yo me quedo con lo que vi desde el principio, esto va de tener aptitudes y él las tiene», remarcó Hidalgo hace algunos días al ser preguntado por el ilicitano.

En el futuro, cualquier bajón de nivel podría abrir la puerta a Daniel Bachmann, quien aguarda su oportunidad. De momento, Parreño se ha ganado la titularidad a base de buenas actuaciones. Ha recuperado una portería que ya fue suya la temporada del ascenso, cuando se impuso a Ian Mackay. «Germán está contribuyendo a esta buena situación que atraviesa el Deportivo y esa confianza del entrenador se la ha ganado ampliamente por sus actuaciones», concluye Paco Liaño sobre su juego.

«Soriano ha dotado al entrenador de un buen plantel»

El tres veces Zamora está feliz con lo que está viendo hasta el momento. Solo van cuatro partidos y es pronto, pero tiene claro que hay potencial para estar en la pelea por las primeras seis posiciones. «Estoy contento también con la riqueza táctica que ha mostrado el entrenador hasta ahora. Es un equipo que todavía tiene que mejorar, lógicamente, pero ya muestra una serie de características que se corresponden con lo que el técnico quiere: Nunca va a perder la cabeza; va a tratar de controlar siempre lo que sucede; y no duda, si las cosas no van como él espera, en modificar estructura o dar entrada a jugadores», analiza sobre las primeras semanas del Dépor.

Cree Liaño que el equipo ha tenido «un comienzo alentador» en el que ha dejado «buenas impresiones». Hay plantilla, un técnico «conocedor» de la categoría y la exigencia ha subido. «Se pide más, ya no es un objetivo pequeño como solo lograr la permanencia», remarca. Aunque tiene claro que la competencia es máxima: «Hay muy buenos equipos, todo el mundo da entre los favoritos a los seis primeros. Pero eso no juega».