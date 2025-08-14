El Zamora CF se une a Cultural y Ponferradina para disputar un partido solidario en beneficio a los damnificados por los incendios

El Zamora CF ha dado un paso al frente demostrando su solidaridad y quiere aportar su granito de arena en la lucha contra los incendios que están asolando la Comunidad, especialmente Zamora y León. Con este reto, el club rojiblanco, junto a la SD Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa, ha convocado a toda la afición a un partido que trasciende el deporte: un encuentro de unión por quienes más lo necesitan.

Tal y como recordaron desde la entidad, hace tres años, en julio de 2022, un rayo desató un incendio en Losacio, dentro de la Sierra de la Culebra. Fue la segunda gran ignición tras otra en junio, y en apenas un mes el conjunto de ambos incendios arrasó casi 67.000 hectáreas, calcinando un 48 % de la reserva de la biosfera Meseta Ibérica. Más de 30 pueblos fueron evacuados, cuatro vidas se perdieron y decenas resultaron heridos. Tanto el entorno natural como el tejido humano quedaron profundamente marcados; aún hoy, entre las cenizas, permanece como recuerdo de lo que aquel año se perdió.

En la actualidad, los incendios recientes, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda y Puercas (Zamora–León), han arrasado más de 38.000 hectáreas, obligando a evacuar muchos municipios y unas 1.700 personas, y el viento complica las labores de extinción.

En El Bierzo, el fuego amenaza el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. El 80 % del perímetro del incendio está controlado; sin embargo, más de 1.500 hectáreas han ardido y se han desalojado a 700 personas.

Los daños en Las Médulas no afectan únicamente al entorno natural —castaños centenarios y miradores han sido arrasados— sino también al patrimonio cultural, con infraestructuras turísticas afectadas, como el Aula Arqueológica y el mirador de Orellán.

Un partido con propósito y corazón

Ante esta dolorosa realidad, el fútbol cobra un significado mayor. Por ello, el Zamora CF, junto a la SD Ponferradina y la Cultural Leonesa, van a jugar un partido solidario en el que la fuerza de la afición será más necesaria que nunca.

Un partido amistoso que tendrá un doble objetivo: por un lado, recaudar fondos para las personas y comunidades afectadas por los incendios; y, por otro, reconocer públicamente la entrega y el esfuerzo de todas las personas que, sobre el terreno, luchan sin descanso para frenar las llamas.

Tanto la fecha como el lugar del partido y el resto de detalles organizativos se irán dando a conocer en los próximos días.

Desde el Zamora CF quisieron agradecer de antemano el respaldo de su afición y de toda la ciudadanía, convencidos de que, juntos, podrán aportar esperanza y ayuda real a quienes hoy lo han perdido casi todo.