El Zamora CF supera a Unionistas de Salamanca y gana la fase regional de la Copa RFEF

El Zamora CF 25-26 quiere jugar la Copa del Rey y así lo demostró este domingo en Benavente donde se impuso a Unionistas de Salamanca en la final regional de la Copa RFEF para pasar a la fase nacional de esta competición y avanzar hacia la posibilidad de jugar el «Torneo del KO». En el Luciano Rubio, donde se disputó este derbi, el Zamora fue mejor en líneas generales, se mostró más sólido y salió victorioso, siendo el único «pero» el no sacar provecho de las múltiples ocasiones de gol que protagonizaron durante los noventa minutos, algo que les llevó a sufrir más de la cuenta. Al final, un gol de Farrel en el 57' marcó las diferencias de un encuentro en el que los rojiblancos jugaron en superioridad durante toda la segunda parte.

A pesar de las bajas de Carbonell y Codina por lesión, Juan Sabas evitó experimentos en su equipo inicial. El técnico apostó por un once de garantías formado por Fermín Sobrón; Rufo y Merchán en los laterales y la pareja Erik Ruiz y Luismi Luengo en el centro de la zaga; a partir de ahí Clavería y Carlos Ramos apoyados por Monerris y Loren Burón para sumar potencia en el ataque con Kike Márquez y Farrel. Los once elegidos, asegurando pólvora en la recámara, salieron dispuestos a cumplir con el objetivo de encauzar pronto el encuentro ante su afición y es que el hecho de estar a kilómetros de casa no impidió el desplazamiento de cientos de aficionados que hicieron suyo el Luciano Rubio. También Unionistas contó con el apoyo de su hinchada para una final regional de Copa RFEF que arrancó de forma positiva para los zamoranos y es que no se habían cumplido los tres minutos de juego y ya habían protagonizado tres situaciones de peligro: un balón puesto por Monerris, que despejó la defensa charra; un saque de esquina que botó Carlos Ramos y un buen balón que enganchó Clavería que trató de sorprender con un disparo raso. A los de Sabas se les veía cómodos y ejerciendo una presión alta sobre un rival que trataba de responder a esa salida en tromba de los locales o, como mínimo, equilibrar fuerzas sobre el césped, algo que lograron cumplido el cuarto de hora.

Sin embargo, y a pesar de haber encarado a Fermín en un par de ocasiones, era el Zamora, muy sólido atrás, el que llegaba con más facilidad a campo contrario y el gol volvió a acariciarse con una ocasión de Monerris, que se estrelló contra el palo. A esas alturas, el Zamora ya iba por su enésima llegada, aunque volvía a faltar esa pizca de suerte para abrir el marcador algo que los de la capital del Duero sí estaba mereciendo, más aún cuando Ramos lo intentaba desde el córner, obligando al meta a salir con todo, algo que emuló poco después Fermín para alejar el peligro salmantino.

Pasaban los minutos, se superaba el ecuador de la primera mitad, y el Zamora se daba de bruces con fantasmas del pasado, las dificultades de hacer gol eran una realidad que caía como una losa. Poco a poco el derbi fue bajando enteros de intensidad hasta que una entrada sobre Burón hizo subir la tensión al filo del descanso: tangana y expulsión directa a Farru por una entrada sobre Burón que dejaba a los charros con uno menos cuando quedaba toda la segunda parte por delante.

En superioridad, el Zamora repitió guion y fue a por el triunfo. Los aplausos no tardaron en reaparecer en el Municipal tomatero con una buena jugada de Merchán que puso un gran balón perfecto que no encontró rematador y acto seguido con una nueva intentona de Clavería que no pudo sorprender a Marco bajo palos. Las ideas regresaban al cuadro capitalino ante un Unionistas que prefería esperar su oportunidad atrás, y que se defendía con todo. El Zamora se lanzó y Rufo Lucero se sumó al ataque y puso un magnífico balón que acabó en las manos de un meta que se multiplicaba. El gol rojiblanco se mascaba en el ambiente y se buscaba de todas las formas posibles hasta que se vio recompensa a todo el trabajo cuando Farrel, bastante inadvertido hasta el momento, ponía el 1-0 tras un buen balón del capitán. Lo más difícil parecía hecho, pero cualquier descuido podía pagarse caro ante un Unionistas al que ya le tocó arriesgar y comenzó a mover su banquillo en busca de soluciones.

También Sabas metía oxígeno en el césped y es que el desgaste de sus hombres estaba siendo absoluto para cumplir con el objetivo marcado por la directiva de seguir adelante en esta competición. Sin embargo, cualquier descuido podía salir caro, y Unionistas, ya en recta final, tenía muy poco que perder y puso a prueba a Fermín y a la defensa. Los charros se lanzaron a por el empate y en más de una ocasión la afición contuvo la respiración viéndolo cerca pero los rojiblancos se pusieron el mono de trabajo demostrando que, cuando es necesario, también saben sufrir.

Al final, ganadores de la fase regional y siguen adelante en la Copa RFEF, pero ahora ya toca pensar en la Liga, que vuelve el próximo sábado.