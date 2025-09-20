El Zamora CF suma un punto ante el Arenteiro

El Zamora CF volvió con un empate de su visita a O Carballiño en un encuentro en el que, una vez más, tuvo balón, juego y muchas llegadas, pero le faltó remate al conjunto de Juan Sabas que, además, acabó pidiendo la hora ante un CD Arenteiro que en los últimos minutos puso cerco a la portería de Fermín e incluso vio como el colegiado le anulaba un tanto. Al final, un reparto de puntos que deja un sabor de boca agriducle y al equipo sin Clavería para el próximo partido tras ver la roja cuando estaba en el banquillo ya en los minutos finales y es que se llegó casi a los 100 debido a los videoarbitrajes, y es que el VAR actuó hasta en cinco ocaisones.

Comenzó el encuentro con mucha intensidad. Locales y rojiblancos trataron de asustar al rival en los primeros minutos y si el Arenteiro se plantaba en las inmediaciones del área rival ya en el primer minuto, el Zamora a punto estaba de adelantarse en el dos, en un contragolpe de Loren, con centro de Codina al que Rufo no llegaba por muy poco. Pero si clara fue la de los zamoranos, más clara fue la que tuvo el CD Arenteiro en el minuto 4, en un centro de Ferreiro que despejaba la zaga visitante con apuros en una jugada en la que los locales reclamaron penalti.

El partido era de ida y vuelta, con llegadas de uno y otro equipo, Diego la tenía para los locales, y Carbonell replicaba por parte zamorana. No descendía el ritmo y en el 13 tuvo una ocasión clarísima el equipo local que salvó Fermín in extremis. En el otro área, Eslava las ganaba todas y Sergi López le ponía un balón de oro al cuarto de hora de partido, pero no pudo conseguir el gol el jugador roji blanco. Tampoco Carbonell acertaba con la puerta contraria en el 16, tras un centro de Rufo.

Poco a poco, sin embargo, parecía que los de Juan Sabas acababan imponiendo su ley, teniendo más balón y llegando más sobre el área contraria, aunque le faltaba contundencia a los de la capital del Duero a la hora de encarar los últimos metros y permitía al rival mantenerse con vida. La más clara en estos compases llegaba en el minuto 27, en un balón colgado que remataba Athuman sin fortuna.

Le duró poco el dominio a los zamoranos y el CD Arenteiro, tras unos minutos, volvía a meter una marcha más, subiendo la tensión del partido hasta límites de infarto. Pudo llegar el 1-0 en el minuto 30, en una salida en falso de Fermín que no aprovecharon los locales por muy poco, permitiendo a Erik Ruiz llegar a despejar el peligro. Las imprecisiones de unos y otros marcaban ahora un encuentro en el que unos y otros corrían de un lado a otro sin que nadie consiguiese un remate claro. Pidió VAR el CD Arenteiro ya en las postrimerías de la primera mitad por posible mano de Miki Codina, pero acabó en nada la última jugada peligrosa antes del descanso.

Ya en la segunda parte salió el CD Arenteiro más expeditivo, queriendo meter más velocidad a su juego. tenían ahora más balón los locales, que intentaban llegar hasta el área de un Zamora seguro que salía bien a la presión y abortaba cualquier opción de su rival mientras trataba de enviar balones a Eslava para tratar de sorprender.

Poco a poco el Arenteiro perdía el dominio y el Zamora volvía a pisar área contraria, tanto, que en el minuto 58 Carbonell se iba en velocidad y se colaba en el área contraria cuando Luca Lohr le hacía una carga por la espalda evitando el uno contra uno. No lo dudaba el colegiado y le mostraba la roja al jugador local, pero pedía VAR el Arenteiro y los árbitros acababan por desdecirse y dejar sin tarjeta alguna al jugador local. Una decisión muy discutible que rompió el ritmo del partido y a punto estuvo de costarle un gol en contra a los zamoranos en una acción de Ferreiro. A partir de ahí, sin embargo, parecía que el Zamora se venía arriba, espoleado por la polémica decisión, y dispuso de hasta tres llegadas claras al área contraria. Una vez más, sin embargo, le faltaba remate a los rojiblancos, que fallaban de nuevo en el 68, en una buena internada que Carbonell no conseguía rematar por muy poco.

Movía el banquillo Juan Sabas en el 70, dando entrada a Monerris y Kike Márquez que la tuvo clarísima en el 72 en un remate desde la frontal del área que se le va al palo. No salía el balón del área gallega y poco después era Monerris el que ponía el balón, pero Eslava no conseguía rematar. Mientras, Ferreiro ponía en jaque a la defensa zamorana a la contra. Poco a poco el CD Arenteiro fue asumiendo el protagonismo y en los últimos minutos de partido fueron los locales quienes crearon peligro una y otra vez, viendo incluso como el colegiado le anulaba un gol a Ochoa por fuera de juego ya en el tiempo de descuento.

Al final un punto que sabe a poco por las ganas que tenía el ZCF de desquitarse de lo ocurrido en Copa RFEF, pero no pudo ser completa la tarde. Ya toca pensar en el Mérida que llega al Ruta el próximo domingo.

CD Arenteiro: Diego García, Luca, Gorka, Brais Val, D. Ferreiro (Alpha, 97´), Dani G. (M. Ochoa, 64´), Diego M., Mingo, Jordan S.V., Richarte (Dani Romera, 64´), Bastida. Zamora CF: Fermín, Athuman, Erik Ruiz, Rufo, Eslava (Farrel, 84´), Carlos Ramos (Mario García, 84´), Loren Burón (Monerris, 70´), Markel Lozano, Carbonell (Kike Márquez, 70´), Miki Codina, Sergi López (Sancho, 55´). ÁRBITRO: Aleksandar Angelov Borisov (Colegio balear). Tarjetas amarillas a ; Carlos Ramos. Roja a Clavería (96´). CAMPO: Municipal Espiñedo.

Vía: La Opinión de Zamora