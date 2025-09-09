El Zamora CF, ante una semana clave y de reencuentros con Copa RFEF y Liga

Tras un inicio liguero menos satisfactorio de lo deseado por todos (dos empates ante Celta Fortuna, 0-0 y Barakaldo, 1-1) el Zamora CF encara una semana dura, exigente y de reencuentros. Casi sin tiempo para tomar aliento, el equipo ya puso ayer la mirada en su compromiso de mañana miércoles. Por unas horas los de Juan Sabas aparcarán la Liga para centrarse en el primer choque de la fase nacional de la Copa RFEF y que supondrá volver a ver en el Ruta de la Plata a Julen Castañeda, futbolista que defendió durante dos años la camiseta rojiblanca ganándose el respeto de los aficionados. El Amorebieta desembarcará en el estadio rojiblanco como equipo de Segunda RFEF tras su reciente descenso, con ganas de carburar y, quizá, con sed de venganza, y es que hay que recordar que fue ante ellos frente a los que el Zamora logró el pasado curso su primera victoria, y a lo grande (5-0). En esta competición no hay segundas oportunidades, y el triunfo es indispensable para seguir vivos y alcanzar en un futuro cada vez más cercano la Copa del Rey, que es otro de los grandes objetivos que piden desde la planta noble del estadio.

Una vez superado ese encuentro en el que la afición, si así lo considera el técnico rival, podrá ver de nuevo sobre el verde a Castañeda, se preparará la visita de otro de los llamados "gallitos" de la competición, el Lugo de Yago Iglesias, técnico que durante año y medio dirigió el banquillo zamorano. Aquí también habrá ganas de vendetta y es que en la última visita de Yago al Ruta su equipo, en ese caso el Pontevedra, goleó (0-4) aunque cierto es que en la vuelta se le devolvió (1-3).

Ahora la situación es diferente y lo que debe primar es la necesidad del equipo de Juan Sabas de empezar a carburar para que los resultados lleguen, y esta es una semana muy propicia para ello.