El Zamora CF sale de Lasesarre con un empate ante un mejor Barakaldo CF (1-1)

El Zamora CF no pudo lograr su primera victoria liguera en Lasesarre al empatar con un Barakaldo CF que fue superior a los rojiblancos en líneas generales a lo largo de un partido en el que los locales gozaron de la mayoría de ocasiones y que se decidió en la segunda mitad. Concretamente en una agitada recta final en la que Ropero, en propia puerta, adelantó a los rojiblancos; y Ekaitz, con un tiro raso desde el punto de penaltis, puso el definitivo 1-1.

El Zamora CF buscaba su primera victoria liguera de la temporada en Lasesarre y lo hacía con cambios respecto al estreno con empate ante el Celta Fortuna. Clavería regresaba al once rojiblanco y, con él, en punta se situaba Carbonell; dos entradas respecto al primer partido que dejaban a Farrel y Carlos Ramos en el banco.

El cambio de fichas tuvo su inmediata repercusión al inicio del partido, con Carbonell disponiendo de un par de ocasiones para abrir el marcador en unos primeros compases marcados al son que quería el Zamora CF. Un buen inicio por parte de los de Juan Sabas que, sin embargo, no tendría continuidad.

Poco a poco, el Barakaldo CF fue dando pasos hacia delante y ganando terreno en el partido. Eso sí, no fue hasta un error de Fermín y un cabezazo a puerta vacía que se fue por encima del larguero y pudo ser el 1-0 que los vascos pasaron a dominar la contienda. La ocasión precipitó el cambio de guion en Lasesarre.

A partir de ahí, fue el equipo local el que dispuso de las mejores ocasiones, principalmente en botas de Valiño, quien probó varias veces fortuna. Al peligro del Barakaldo CF respondió Fermín, enmendándose de su error anterior con paradas notables y decisivas como el mano a mano que sacó abajo tras la pausa para la hidratación o el tiro detenido a media altura que cerca estuvo de abrir el tanteo.

Tal fue el impacto de Fermín que, la última gran ocasión del primer acto para el Zamora CF, también nació de sus botas. Fue un saque rápido sobre Monerris, a la espalda de la defensa, que el extremo no pudo acertar a rematar a portería. Una ocasión aislada para un Zamora CF que no pudo trenzar jugada alguna en lo que restó de tiempo hasta el paso por vestuarios.

Como ocurriera en el primer acto, los rojiblancos mandaron durante los primeros minutos. Esta vez, a partir de las jugadas a balón parado. Márquez, Luengo y Clavería tuvieron alguna que otra opción con envíos desde la esquina en un buen comienzo de segunda parte que, por desgracia, no duró mucho.

El Barakaldo CF se sacudió la presión con balones largos y entradas por banda que generaron mucho peligro. Entre ellas, dos que fueron determinantes. La primera, una incursión acabó en gol pero fue anulado en revisión por fuera de juego; en la segunda, Luismi Luengo y Valiño tuvieron una pugna por el cuero que acabó con el central lesionado y los locales pidiendo un Challenge que no sirvió para encontrar el penalti.

Antes de esa desafortunada acción, Juan Sabas movió el banquillo buscando ganar presencia en campo rival con un ataque de dos puntas. Eslava, Carlos Ramos y Sancho saltaban al terreno de juego y el Zamora CF parecía ganar enteros. Aunque, siempre, sin dejar de pasar apuros.

El duelo parecía más cercano del 1-0 que otra cosa, con Fermín atajando balones al área. Pero, a doce minutos para el final, Rufo encontró a Sancho por banda derecha y este puso un centro al área que Eslava esperaba con la caña puesta. El cuero no le llegó, pero Ropero le hizo el favor de enviarla a la red de su portero para hacer el 0-1. Gol revisado y sin opción a anularse.

Con el tanteo a su favor, el Zamora CF tuvo a la contra varias ocasiones para ampliar la renta ante un fatigado Zamora CF. Sí que los vascos tuvieron un par de contras con peligro, pero en defensa se vieron obligados a dejar huecos y eso lo aprovechó Eslava para intentar marcar por dos veces. Incluso Carbonell, desparecido hasta entonces, lo intentó de lejos con un gran chut.

Estaba el cuadro de Sabas encontrándose y dispuesto a cerrar su triunfo cuando el partido se volvió a torcer. Un balón por banda izquierda acabó en un pase atrás, al punto de penalti, que encontró a Ekaitz, quien chutó raso y cruzado para poner el 1-1 a pocos minutos de final.

El gol hizo que el Barakaldo CF recuperar el pulso y dominara la recta final, incluyendo los ocho minutos de añadido. Un desenlace en el que pudo ganar la contienda con un nuevo "challenge" en una acción de Athuman en la que reclamó penalti. El colegiado desestimó la acción en revisión y el encuentro murió sin que el Zamora CF, con poco más que un córner en el último segundo, pudiera sumar los tres puntos en Lasesarre.