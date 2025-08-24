Tras no lograrlo por el "camino corto", hay que intentar hacerlo por el largo. El Zamora CF quiere avanzar hacia la Copa del Rey y para ello no le queda otra que ganar esta tarde a Unionistas de Salamanca y clasificarse para la fase nacional de la Copa RFEF, que es la única vía para poder alcanzar el "torneo del KO" aunque quedarían más eliminatorias por delante. Paso a paso, lo que hoy es imprescindible para seguir vivos es ganar la final regional de esta competición en un encuentro que se disputará en el Luciano Rubio de Benavente, lugar elegido por el club (con el visto bueno de la Territorial) al no tener disponible todavía el Ruta de la Plata.

Hasta el municipal tomatero se desplazarán aficionados de Zamora y Salamanca para disfrutar de un derbi regional que está muy lejos de ser amistoso y es que ambos conjuntos tienen claro su objetivo y se espera un encuentro de lo más disputado. "El club nos han transmitido la importancia de ganar y poder pasar a la siguiente fase de la Copa Federación, y con esa idea vamos. Indudablemente, sabiendo que enfrente tienes un rival que te va a poner en muchos apuros y que tiene un buen nivel, con un técnico nuevo y que hay futbolistas que te pueden hacer daño", aseguró Juan Sabas. Respecto al escenario en el que se jugará este encuentro, admitió que han visto el Luciano Rubio en vídeo, aunque evitó hacer más comentarios. "Nos han mandado vídeos y yo creo que está bien. A partir de eso tenemos que pensar en desplegar nuestro mejor fútbol, a sabiendas de que no nos lo van a poner complicado".

Para el encuentro de esta tarde Sabas tiene bajas en sus filas como son las de Miki Codina y Carbonell, mientras que Eslava y Markel, que han estado lesionados en el tobillo durante varias semanas, llegan muy justos por lo que no se espera que sean titulares y su participación dependerá de sus sensaciones personales.

En este partido, una de las claves volverá a ser la defensa, y el entrenador recordó que "las cifras que conseguimos el año pasado fueron maravillosas y al final lo que nos costó fue a favor. Creo que hicimos 35 en contra, que si repetimos este año sería maravilloso, lo que pasa es que tienes que hacer 55 o 60, que son más 20 o más 25, que son las cifras que te pueden meter arriba. Al final el fútbol muchas veces es talento, físico, todo lo que quieras, pero al final también son matemáticas", comentó Juan Sabas.

Por último, en su intervención ante los medios, y a falta de una semana para que arranque la Liga, el entrenador aseguró que está dándole vueltas a la cabeza en busca del primer once que saldrá en el Ruta de la Plata, pero también puso en valor la calidad de su plantilla, y el hecho de doblar posiciones, lo que "va a dar la posibilidad de ir rotando y de gestionar mejor los minutos que el año pasado", concluyó.