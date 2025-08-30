Lleva poco tiempo en Zamora, pero ha sido un periodo intenso, ¿qué balance hace de estos primeros meses?

En el tema deportivo estamos muy contentos. Como habíamos dicho, queríamos tener prácticamente la plantilla cerrada al inicio de la pretemporada y una semana después de iniciarla, ya con el fichaje de Luismi Luengo, lo tuvimos. Eso es una ventaja para el entrenador, el poder tener todos los efectivos. En el tema personal, la verdad es que la acogida de la ciudad ha sido muy buena. Los aficionados me han recibido con los brazos abiertos. Es una ciudad tranquila, muy bonita, y en el aspecto personal estoy contento. Después, en cuanto a la pretemporada, lo típico. Ha habido partidos en los que el equipo ha estado un poco más espeso por la acumulación de cargas de los entrenamientos, y otros en los que se ha visto que el equipo ya empieza a funcionar y ha dado la imagen que queremos que dé. Con esa imagen ganamos también confianza para afrontar lo importante, que es la Liga.

Es cierto que comentó en su presentación que quería tener al 90% de la plantilla cuando empezara la pretemporada, ¿tenía las ideas muy claras o es que ha sido muy fácil?

Yo creo que se juntan las dos cosas, pero para tener las ideas claras tienes que tener un trabajo previo. Nosotros llevamos trabajando, incluso antes de poner un pie en Zamora, mucho tiempo. Parte de ese tiempo ya para el Zamora y otra parte de ese tiempo es el que tienes que trabajar cuando todavía no tienes club. Ahí está el conocimiento del mercado, que te hace después tener todo más sencillo. Pero bueno, yo siempre lo digo y lo repito, a mí sobre todo me ha sido sencillo porque la propiedad ha puesto todo de su parte, ha hecho un esfuerzo económico. Es más fácil fichar jugadores cuando vas con ese respaldo, que cuando al final en el apartado económico tienes que pelear con muchos más equipos.

¿Es el Zamora que quería o es el que ha podido confeccionar?

Este es el Zamora CF que yo quería. Yo creo que los jugadores que hemos firmado siempre han estado dentro de las tres principales opciones que queríamos en cada posición. Y todo esto ahora crea ilusión y una expectativa. También crea una presión a la cual tenemos que acostumbrarnos, pero todo esto hay que reflejarlo en el campo porque es una categoría en la cual las diferencias son mínimas. Ahora se necesita que ese rendimiento, que pensamos que van a dar los jugadores, se plasme en los partidos y en los resultados.

Me comenta que ha sido relativamente fácil hacer el equipo, pero es cierto que algunas bajas respecto al año pasado sí que han podido llamar la atención a los aficionados, ¿esperaba poder mantener a más jugadores del año pasado?

Sí me hubiera gustado quedarme con algún jugador que al final no ha sido posible, y esos nombres los tiene en la cabeza la afición y los teníamos en la cabeza nosotros también. Pero al final es muy lícito que haya futbolistas que busquen una mejora profesional, una mejora económica o que sea por un tema personal.

¿Algún fichaje que haya costado especialmente?

Hemos firmado jugadores que eran muy apetecibles para cualquier equipo de los que aspiran a estar arriba. Pero, aparte de eso, sí, es verdad que la gestión más laboriosa fue la de Luismi Luengo. Era un jugador que tenía todavía contrato en su club y no tenían ninguna intención de que pudiera salir. Fue la última operación y la que cerró plantilla.

Y ahora ya con todo, ¿cómo describiría a este Zamora?

Pues yo lo definiría como un equipo ambicioso, un equipo que va a ser vertical, profundo, que va a salir a ganar en cualquier campo. Hay una mezcla de jugadores con experiencia, que vienen de jugar play-off, y otros jugadores que a la afición le van a encantar, que son futbolistas jóvenes como puede ser Sancho, Monerris, Dani Merchán…, que son jugadores que van con la flecha para arriba y tienen esa ilusión que se mezcla con la experiencia de otros jugadores. Esperemos que salga un buen puchero

Mirando al resto de equipos, ¿dónde ve el rival más duro?

Yo veo equipos que se han reforzado muy bien. Estamos hablando Tenerife, Racing de Ferrol, que es un equipo que me gusta mucho, Ponferradina, Lugo… y después tenemos que poner en valor que vamos a tener cuatro equipos filiales y al final todos los años, uno de ellos está en play-off o luchando por entrar. Es una competición complicada, como te he comentado antes, pero creo que tenemos los argumentos suficientes para estar ahí arriba.

¿El objetivo es el play-off, luchar por él, o estar el año que viene en Segunda División?

Nosotros no podemos ser cobardes en el discurso y nos tenemos que poner una exigencia alta, la misma exigencia que se ha puesto la propiedad a la hora de conformar este equipo y de hacer el esfuerzo económico que ha hecho. Lo que sí me gustaría es que todo esto también se reflejara en socios. Yo creo que este campo, este estadio, con 4.000-5.000 personas en cada partido sería un estadio donde sería muy difícil que los equipos ganaran o sacaran puntos. Es un estadio precioso, pero necesitamos lo fundamental, esos socios que acudan todos los fines de semana. Se ha hecho el esfuerzo por parte del club para hacer un equipo que ambiciona meterse en ese play-off y, como consecuencia, tener la oportunidad de subir a la Segunda División.

¿Cómo es su relación con el entrenador?

Muy buena. Nosotros hablamos todos los días. Sobre todo, hemos hablado mucho a la hora de conformar el equipo porque entiendo que debemos ir de la mano en el aspecto de que los jugadores que vengan sean por consenso. Después, en el día a día de entrenamiento, yo siempre estoy disponible para ellos en un aspecto más logístico, de poder solucionar temas de campo, preparar la pretemporada con partidos. La verdad es que bien. Tenemos una muy buena relación. Aparte somos dos personas abiertas, dos personas bastante sencillas en el trato.

Ya sé que no es su responsabilidad, pero supongo que tiene información directa de la cantera, ¿hay opciones de jugadores que puedan llegar al primer equipo? Ahora mismo como zamorano solo está Carlos Ramos.

Ahora mismo la idea que teníamos, y la que hemos llevado a cabo, era hacer una plantilla solamente de 22 jugadores. ¿Por qué? Porque tenemos en dinámica del primer equipo, todos los días, en torno a 3 o 4 canteranos. Lo que sí es cierto, es que para que nosotros podamos tener más zamoranos en el primer equipo, también tiene que haber una identificación por parte de todos los equipos de cantera de Zamora y provincia con el club ahora mismo representativo, que es el Zamora Club de Fútbol. Entonces, el primer paso es ese. Si se da ese primer paso, que nosotros podamos tener los mejores jugadores infantiles, cadetes, juveniles de Zamora y provincia, se avanzará. Pero para eso, tenemos que querer, y aparte de tener la intención, tiene que haber la acción por parte de los clubes de entender que tenemos aquí un club que nos representa y facilitarnos entre todos para que los mejores jugadores acaben aquí.