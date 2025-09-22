Fútbol
El Zamora CF pone a disposición de los aficionados las entradas para el cuadrangular solidario ante Cultural, Ponferradina y Ourense
Los interesados pueden retirar sus pases por internet y en la tienda del club rojiblanco
P. F.
El Zamora CF ya ha puesto en marcha la retirada de invitaciones para el cuadrangular solidario por los damnificados por los incendios del pasado verano, que se celebrará este miércoles 24 de septiembre en el estadio Reino de León desde las 20:00 horas.
Se trata de ina cita deportiva y solidaria que enfrentará a la Cultural y Deportiva Leonesa, la SD Ponferradina, el Ourense CF y el Zamora CF, en dos partidos de 45 minutos, cuyos emparejamientos serán sorteados previamente.
La entrada será gratuita, pero será necesario retirar invitación para poder acceder al estadio. Desde las 10:00 horas de este lunes, está disponible la opción de retirada online en el enlace: https://cydleonesa.acyti.com/. Para poder acceder, los usuarios deberán registrarse antes de poder retirar sus entradas, un máximo de 4 por persona.
Las localidades también estarán disponibles, de manera física, en las sedes de los respectivos clubes, en el caso del Zamora CF en la tienda del club en la plaza de Castilla y León, y, el día del partido, también se podrán conseguir en las taquillas del estadio Reino de León.
Cómo colaborar
Las personas que quieran aportar su ayuda podrán hacerlo de las siguientes formas:
–Fila 0
• Donaciones por Bizum
Desde Caja Rural se ha habilitado el número 12566.
Para donar, basta con entrar en Bizum → “Ver más opciones” → “Enviar donación” e introducir este número.
• Donaciones por transferencia
Se ha habilitado el siguiente número de cuenta de Caja Rural:
ES24 3085 0224 8028 1976 9924
También, se ha habilitado un número de cuenta en ABANCA: ES26 2080 5257 1330 4057 5633
Vía: La Opinión de Zamora
