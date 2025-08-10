El Zamora CF necesita ganar al Villaralbo para ser primero

Villaralbo y Zamora disputarán hoy el derbi que puede ser decisivo para resolver la primera fase de la Copa Federación en el grupo en el que figuran junto al Palencia al que ya se impusieron los rojiblancos (1-3), con lo que una nueva victoria hoy del equipo de la capital le clasificaría para disputar la final de la fase de Castilla y León contra el primer clasificado del otro grupo en el que figuran cuatro equipos salmantinos, con Unionistas como favorito.

Para el Zamora supone un partido importante ya que ha afrontado la Copa Federación con el máximo objetivo, dispuesto a conseguir la plaza de la Copa del Rey que le reportaría proclamarse campeón nacional, mientras que para el Villaralbo debe ser un mero trámite ya que es el primer encuentro que juega y la diferencia de nivel respecto al Zamora es evidente.

Juan Sabas ha realizado un balance de los tres encuentros que ha jugado su equipo hasta el momento apuntando que “la valoración más seria que se puede hacer es la del día del Palencia. Nos costó tener ritmo, llevar la iniciativa que es lo que queremos pero es lo normal a estas alturas de la pretemporada. Estamos acumulando fatiga de trabajo en las piernas, conceptos nuevos para la gente que ha venido este año, acople y conocimiento entre los jugadores”. Respecto a las otras dos pruebas disputadas hasta el momento, el entrenador del Zamora añade que “hemos dado 45 y 45, intentando gestionar los minutos para que todos los jugadores tengan las mismas oportunidades y el domingo tendremos ya otra prueba de fuego”.

Respecto al derbi contra el Villaralbo, Juan Sabas anuncia que “buscaremos un once que pueda competir a un alto nivel” y no descarta que los canteranos del club sigan teniendo también oportunidades: “Hemos visto aparecer chicos en estos primeros partidos que han estado a muy buen nivel y este es el recorrido que tienen que hacer: hacerlo bien en el filial y cuando se les llame para el primer equipo. La verdad es que estamos contentos con los chicos que suelen subir, tienen buen nivel”. Respecto al estado de los lesionados Markel y Eslava, Sabas no contará con ellos de momento: “Siguen arrastrando molestias y todavía tienen para más tiempo. Vamos a ver como evoluciona Miki que arrastra unas molestias musculares y puede ser que tampoco contemos con él”.

Sabas es consciente de los difícil que va a ser el partido de Villaralbo, en un campo con muchas dificultades y con una altísima temperatura ambiental: “El césped estará mal para los dos, el calor será el mismo para los dos y las condiciones son las mismas para el Villaralbo y para nosotros. Tenemos que intentar entrar e igualarles o mejorar la intensidad que van a poner ellos. Sabemos que cuando jugamos contra equipos de inferior categoría, corren muchísimo y quieren hacer las cosas muy bien y nosotros tenemos que hacerlo mejor que ellos porque nos jugamos bastante. El Club nos ha pedido un esfuerzo y un plus en esta competición y vamos a ir a por todos e intentar ganar”. Sabas anima a la afición a que acudan a presenciar el partido: “El año pasado, cada vez que había un desplazamiento corto, tuvimos a nuestra gente ahí animando y la sentíamos muy cerca. Este domingo va a haber un gran ambiente de fútbol, de fútbol zamorano y vamos a intentar poner el listón muy alto”. n