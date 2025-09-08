El Zamora CF, en media tabla y pendiente de Luismi

Luismi Luengo es el nombre propio de la actualidad rojiblanca tras la disputa de la segunda jornada de liga en Primera RFEF. Un capítulo que dejó claro lo difícil que va a resultar para todos los equipos sumar tres puntos en cualquier fecha y que acabó con el Zamora CF en media tabla, pendiente del alcance de la lesión sufrida por su central en Lasesarre.

Tras el empate del estreno en el Ruta de la Plata frente al Celta Fortuna, el Zamora CF buscaba su primera victoria en campo del Barakaldo CF. Un objetivo que no pudo alcanzar, teniendo que conformarse con un reparto de puntos que le permite continuar sin conocer la derrota. Sin embargo, el agridulce sabor de unas nuevas tablas quedó rápidamente en segundo plano.

La atención tras el pitido final en campo vasco se fijó sobre el estado físico de Luismi Luengo quien, durante la segunda mitad, intervino para evitar un gol en una peligrosa incursión rival sufriendo unos problemas físicos que obligaron a Juan Sabas a sustituir al central.

El jugador, que se hizo daño en el hombro en la caída por la lucha contra el atacante rival por el cuero, se reincorporó al juego poco después de esa acción; sin embargo, terminó sentado en el suelo con molestias y cambiado por Athuman.

El técnico Juan Sabas, al término del choque, indicó que la lesión del central "podría ser muscular" y que se sometería a las pertinentes pruebas físicas a principios de semana para concretar el alcance de la dolencia.

La lesión de Luismi Luengo amplía el parte de bajas del Zamora CF que, hasta ahora, contaba únicamente con el meta Adrián Pereda como "inquilino" de la enfermería rojiblanca.

A mitad de tabla y a tres puntos del "play-off"

Los problemas físicos del central extremeño acabaron por ser lo más relevante para el cuadro rojiblanco en una jornada "agridulce" para el Zamora CF, como bien apuntaba Rufo Lucero al término del choque ante el Barakaldo CF. Un sabor acentuado por los resultados del fin de semana, marcadores que dejan al cuadro de Juan Sabas en mitad de tabla (13º) y no muy lejos del "play-off".

Si los rojiblancos hubieran logrado mantener el 0-1 en Lasesarre o haberlo ampliado en alguna de las ocasiones que dispuso tras el gol, hoy el cuadro zamorano estaría arriba en una clasificación en la que únicamente el CD Tenerife ha sido capaz de sumar todos los puntos en juego hasta ahora.

Ahora mismo (a expensas del encuentro aplazado entre Real Madrid Castilla y Racing Club Ferrol), solo el Unionistas de Salamanca (que perdió ante el CD Arenteiro por 1-0) queda por puntuar, una muestra de lo dura que será la batalla esta temporada.

El Lugo, próximo rival del Zamora CF, sumó su primer punto ante un Real Avilés que se estrenó también con el 0-0 en suelo gallego. Tablas que también firmaron Talavera de la Reina y Athletic B (1-1), Arenas Club y Cacereño (2-2); y Atlético Osasuna y Ourense CF (1-1).

Por su parte, el CD Guadalajara ganó su primer partido superando en Vigo al Celta Fortuna con un gol en el minuto 89 (0-1) y el Pontevedra CF hizo lo propio con el primer líder, la SD Ponferradina (0-1).

Estos marcadores dejaron como líder de la competición al CD Tenerife, que saldó su duelo ante el AD Mérida con un contundente triunfo por 3-0. Un resultado que le lleva a sumar seis puntos, dos más que el resto de sus inmediatos perseguidores: Arenas Club, segundo; Atlético Osasuna "B", tercero; y Pontevedra CF, cuarto.

Ahora, ya con un único equipo habiendo sumado todos los puntos, es SD Ponferradina quien cierra el "play-off" con tres tantos. Una cifra que sitúa a los de Juan Sabas a solo un punto de su objetivo pese a no haber logrado la victoria en las dos primeras jornadas.