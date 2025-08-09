El Zamora CF llega a los 2.800 abonados antes de jugar en Villaralbo

El Zamora CF quiere ascender a Segunda División. Es su meta deportiva, pero también cuenta con otras de gran relevancia como la de ver crecer su masa social. Una afición que se ilusionó el año pasado y que la entidad rojiblanca espera que siga creciendo en los próximos días para acercarse, lo más posible, a la cifra de los 4.000 abonados.

Por ahora, a varias semanas del comienzo de liga, la venta de asientos ha sido positiva. Ayer mismo, el club anunciaba que se habían superado ya los 2.800 abonados y se acercaba a esos 3.000 que lleva días persiguiendo. Un crecimiento que, quizá, se ha visto limitado por el cambio de césped en el Ruta de la Plata y la imposibilidad de disfrutar del equipo de Juan Sabas de cerca hasta la fecha. Situación que cambiará mañana domingo con la disputa del derbi en "Los Barreros", la mejor oportunidad que tendrán los aficionados de poder ver en vivo la nueva plantilla rojiblanca. Una ocasión que podría disparar la venta de abonos siendo el "empujoncito" necesario para convencer a los aficionados.