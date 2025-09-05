El Zamora CF, con la historia de su parte en Lasesarre para lograr el primer triunfo

El Zamora CF ultima hoy su preparación de cara la segunda jornada de liga en el Grupo 1 de Primera RFEF, un capítulo que llevará a la formación de Juan Sabas hasta Lasesarre para buscar la primera victoria del curso. Triunfo que se antoja capital para hacer bueno el empate del estreno ante el Celta Fortuna y que ya consiguieron los rojiblancos la pasada campaña en casa del Barakaldo, en el último de una lista de precedentes favorables a los rojiblancos.

Pocos aficionados olvidarán la victoria por 0-3 en Lasesarre del conjunto de Juan Sabas la pasada temporada. Fue uno de esos partidos trabados, difíciles y exigentes que, sin embargo, permitió brillar con luz propia al plantel rojiblanco. Un Zamora CF que, tras romper la barrera del 0-0 con un penalti transformado por Kike Márquez, consiguió imponerse con claridad gracias a un error "aprovechado" por Sergio Nieto y un postrero gol de Luis Rivas.

Aquel triunfo fue un impulso importante para que los rojiblancos terminaran de dejar atrás su mal inicio liguero. Una situación similar a la que afrontarán mañana, aunque la posición en la tabla y los tiempos serán bastante diferentes.

El Zamora CF quiere resarcirse del empate ante el Celta Fortuna en casa y, para ello, intentará por todos los medios sacar los tres puntos en casa del Barakaldo. Un éxito que ha logrado en varias ocasiones, siendo Lasesarre un escenario favorable para los rojiblancos a tenor de los precedentes de los últimos 18 años.

En ese tiempo, vascos y zamoranos han medido fuerzas en Lasesarre cinco veces y, en ellas, únicamente en una ocasión vencieron los locales. Eso sí, por 3-0. Por otra parte, en los otros cuatro envites, el Zamora CF siempre puntuó: tres victorias (incluyendo el 0-3 de 2024) y un empate. Números para creer en un buen resultado mañana.

Copa Federación

Fuera de dicho envite, la actualidad rojiblanca pasó ayer por la confirmación del horario para el partido de Copa RFEF ante SED Amorebieta. Choque que se disputará el día 10 de septiembre en el Ruta de la Plata a las 20.30 horas.