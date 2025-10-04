El Zamora CF va por todas ante el gran líder, el CD Tenerife

Cuando se mira, aunque sea de reojo, el grupo 1 de la Primera RFEF queda claro el equipo que, a priori, es el gran favorito a todo. El CD Tenerife no esconde su objetivo de regresar al fútbol profesional y por ahora, en las cinco primeras jornadas de Liga, nadie ha sido obstáculo en su camino. Sin embargo, en esta sexta jornada, el Zamora CF, ubicado en puestos de play-off, llega dispuesto a romper ese idilio tinerfeño con los triunfos o, como mínimo, a intentarlo. Así, de las nueve de la noche (hora peninsular), los rojiblancos tratarán de sorprender a un oponente con el que hay muchos vínculos (el pasado rojiblanco de su presidente, Felipe Miñambres, y su capitán, Aitor Sanz) y también el tiempo que militó Álvaro Romero en el club isleño, que, a nadie se le escapa, cuenta en sus filas con futbolistas de enorme calidad a los que el ZCF tratará de hacer frente cometiendo nulas concesiones que puede pagar caras.

Cierto es que tanto Tenerife como Zamora tienen en común el hecho de ser los únicos equipos que no han perdido todavía y que tan solo llevan una diana en contra, pero para sumar un +3 en el Heliodoro Rodríguez hará falta algo más. Juan Sabas tiene claro, y así se lo pedirá a su plantilla una semana más, que deben ser un equipo "valiente" que no se achique ni varíe su forma de jugar y que llega con la moral por las nubes tras el gran triunfo ante Mérida. "Vamos a ir a jugar de tú a tú y a ver qué pasa, creo que todos los equipos le han jugado con energía, con ilusión, pero no han podido someterlo en ningún momento porque tienen una gran plantilla y nosotros vamos a intentarlo", avanzó el técnico que aprovechó para recordar lo sucedido el año pasado con otro de los grandes favoritos. "El año pasado también vivimos una primera vuelta de la Cultural intratable y nosotros fuimos a León a jugar de tú a tú y nos empataron en el descuento. Dimos un buen nivel en un campo tan complicado que hoy en día está en Segunda División, y ahora vamos a intentar ser un equipo vertical, presionante, valiente… si luego nos ganan pues damos la enhorabuena y nos levantamos porque aquí las derrotas existen y hay que convivir con ellas, pero no pensamos de antemano en salir derrotados porque si piensas en eso al final ya vas perdiendo antes de jugar. Vamos a tener personalidad, vamos a ser valientes y si nos ganan pues nos han ganado, seguramente no sea el último partido que perdamos. El año pasado los equipos de arriba perdieron 10, 11, 9 partidos, entonces, esperamos no perder, vamos con la mentalidad esa, pero sabemos la dificultad que tendremos enfrente", explicó el responsable de banquillo.

Además, Juan Sabas tiene otro (bendito) quebradero de cabeza y es confeccionar el once de un Zamora con una alta competitividad interna. El único que no está disponible para este encuentro en Pablo Clavería, que cumple su segundo partido de sanción, mientras que el resto sí está a disposición para cerrar un equipo titular fuerte que mantenga pólvora y oxígeno en el banquillo. Hasta el momento sigue siendo muy complicado acertar con la apuesta del míster del Zamora CF y lo único claro es que Fermín Sobrón, del que dijo bromeando que "lo adoptaría si sus padres me dejaran" estará bajo palos. A partir de ahí puede haber variaciones, aunque no es probable que sean demasiadas, en el resto de líneas de un equipo que saldrá dispuesto a sorprender al gran líder y continuar en los puestos de privilegio.

En una semana positiva, la expedición se desplazó ayer hasta Tenerife donde terminará de preparar este encuentro del que esperan sacar el máximo botín, tanto en puntos como en sensaciones.

Vía: La Opinión de Zamora