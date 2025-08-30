El Zamora CF y el fútbol regresan al Ruta de la Plata

Fue el 24 de mayo cuando el Ruta de la Plata despidió al Zamora CF, y hoy, casi 100 días después, el balón volverá a rodar en el Municipal rojiblanco. Arranca una nueva temporada, la 25-26, y lo hace con muchos cambios en el club de la capital del Duero, incluido el del nuevo césped que luce como una verdadera alfombra y ya está listo para recibir a sus futbolistas. Tan solo seis jugadores repiten de la pasada campaña y el vestuario ha recibido a 16 rostros nuevos que ya están adaptados en un equipo que desde las 19.30 horas buscará dar el primer paso hacia el objetivo del play-off. Ha sido una pretemporada larga y fructífera en la que los futbolistas han hecho frente a partidos exigentes y también oficiales, como los correspondientes a la Copa RFEF, en la que siguen vivos, y que les ha permitido crecer, aunque todos son conscientes de que todavía no están al 100% de su máximo potencial.

Esta tarde ya toca la Liga, y en el Zamora CF encaran esta primera jornada ilusionados, pero también concienciados de la importancia de comenzar con buen pie y ofrecer a sus aficionados la primera victoria, un hecho que puede hacer aumentar los 3.000 abonados con los que cuentan ahora mismo. "Es verdad que hemos tenido un mes y medio de preparación, una amplia pretemporada, para aprender sobre todo los nuevos mecanismos que teníamos nosotros la temporada pasada. Yo creo que hemos conseguido llegar bien, en un punto en el que tenemos que competirle a un equipo difícil" como es el Celta B, apuntó el entrenador de los zamoranos, Juan Sabas. Para lograr todos los retos, el míster tiene una plantilla con la que está contento y en la que cree firmemente, aunque tanto él como los futbolistas, opinan que es absurdo hablar a estas alturas de ascenso con todo lo que queda por delante. De este modo, ellos prefieren centrarse en el Celta B, un filial "valiente, que te presiona, corre a los espacios y es vertical" por lo que será clave "intentar contrarrestar su fútbol, que es muy bueno", y efectivo no faltarán.

Para hacer frente a este choque, Sabas cuenta con todos sus hombres disponibles, salvo Adrián Pereda, por lo que completará la convocatoria Álvaro González.

No obstante, también hay varios jugadores que llegan justos a este 30 de agosto, por lo que habrá que esperar sensaciones hasta prácticamente el último momento y a partir de ahí cerrar el primer once del curso. Lo que sí parece asegurado es que se mantendrá la filosofía de ser "un equipo valiente, que lleve la iniciativa del juego, que juegue en campo rival el máximo tiempo posible y, a partir de ahí, haremos diferentes estrategias dependiendo del rival, del campo, del escenario...". Con todo, está a punto de comenzar un curso que puede ser histórico y que está cargado de ilusión y exigencia a partes iguales.