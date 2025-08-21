El Zamora CF - Celta Fortuna cambia de hora
El partido se retrasa dos horas sobre el horario previsto para la primera jornada
C. J. T.
El Zamora CF ha informado esta tarde de un cambio horario de cara al partido del inicio liguero en el Ruta de la Plata. El encuentro, fijado en principio para las 17.30 horas del próximo sábado, se acabará disputando ese mismo día pero dos horas después.
El choque ante el Celta Fortuna se disputará, por tanto, a las 19.30 horas. Un cambio que permitirá a los jugadores huir de las horas más calientes del día y al aficionado poder acudir al encuentro con una temperatura más agradable (según las previsiones).
