Zamora CF - CD Lugo: Duelo de "gallitos" en el Ruta

El Zamora CF inicia esta tarde a las 18.15 horas su primer "tourmalet" de la temporada, y es que se enfrenta a siete días de gran exigencia con dos partidos de Liga ante rivales fuertes como son el CD Lugo y el Arenteiro, y entre semana le toca Copa RFEF frente al Ourense en O Couto. Concienciados de la necesidad de salir victoriosos, el equipo se centra en su primera e inminente batalla, que supondrá el regreso al Ruta del exentrenador rojiblanco, Yago Iglesias, que en su última visita con el Pontevedra endosó con 4-0 a los zamoranos que, no obstante, fueron los que terminaron ascendiendo a Primera RFEF esa temporada. Ahora el gallego desembarca al frente de otro de los equipos aspirantes a estar en la zona alta, pero, como los de Juan Sabas, tampoco han terminado de carburar y encaran la tercera jornada con un punto en su casillero (uno menos que el Zamora) y muchas ganas en levantar el vuelo. Iglesias aseguró que este encuentro es especial para él y no dudó en alabar al oponente que hoy tendrá enfrente con "con jugadores de mucho nivel para la categoría". "Es un equipo intenso, vertical y llamado a hacer grandes cosas esta temporada", indicó, consciente de la necesidad de "controlar el juego a través del balón y adaptarnos a lo que pida el guion del partido". Tampoco Juan Sabas escatimó en elogios para el plantel lucense, un conjunto, aseguró, "dotado de muy buenos futbolistas, con experiencia y minutos en categorías superiores que no han iniciado bien la temporada. Querrán venir aquí a intentar hacernos daño y sacar la primera victoria", una realidad que comparten con los de la capital del Duero.

Con este panorama, se espera un encuentro intenso y atractivos entre dos equipos que tienen altas expectativas este curso y que ven en la cita de esta tarde el momento idóneo para levantar el vuelo empezar a sumar de tren en tres. Para el choque, el once de Sabas presentará variaciones, con las bajas aseguradas de Luismi Luengo y el portero Adrián Pereda. n