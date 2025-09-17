El Zamora CF cae ante el Ourense y dice adiós a la Copa

El Zamora se quedó fuera de la Copa Federación tras encajar dos goles en los últimos diez minutos de partido. Los de Juan Sabas, que fueron muy superiores en la primera mitad, adolecieron de falta de remate y, aunque consiguieron marcar el 0-1 en el minuto 40, dejaron con vida a un Ourense que apretó en la segunda mitad y que, a partir del minuto 60, colocó a dos puntas y le amargó la noche a los zamoranos.

Salió a por todas el Zamora, que ya en el primer minuto de juego pisó el área contraria y probó suerte con un disparo de Sancho Que obligaba a estirarse a Fermín. Sancho estaba siendo una pesadilla para la zaga local en los primeros minutos, combinando bien y llegando hasta el área contraria. También Monerris probaba con dos remates que despejaba la zaga de un Ourense que había salido dormido al terreno de juego y que a punto estuvo de encajar el primero en el minuto 5 en una jugada de Sancho que culminaba Carbonell, pero tardó demasiado en bajar la pelota y dio tiempo al central local a llegar para despejar el balón.

Llegaba una y otra vez el Zamora a campo contrario, aunque no conseguía superar en el último remate a la defensa de los gallegos. Mientras, el equipo local apenas conseguía pasar del centro del campo, aunque lo cierto es que la única vez que lo hizo, en el minuto 9, pudo liarla Kensly, que aprovechaba un regalo de la defensa zamorana para recibir el balón en el punto de penalti y armar el remate, por suerte, llegaba in extremis Mario García para impedirlo.

No acusó el golpe el equipo de Juan Sabas, que seguía teniendo el balón, ganando metros y generando peligro una y otra vez, la más clara, en el minuto 13 en un centro de Monerris para Merchán que, sin embargo, no consigue superar a Punzano.

Poco a poco el Ourense subió la presión y empezó a generarle más problemas a los zamoranos, a los que les costaba más llegar al área contraria. Perdía ritmo el Zamora, que empezaba a abusar de los balones largos, aunque logró rehacerse pronto y volver de nuevo a las andadas sobre la media hora de juego y Monerris puso a prueba los reflejos de Alberto. Llegaba de nuevo el Zamora con peligro, aunque a parte de esa ocasión de Monerris, les faltaba remate a los visitantes, que a punto estaban de pagarlo caro en el 37, en dos ocasiones consecutivas del Ourense, las únicas de esta primera mitad, que por suerte salvó el conjunto zamorano. Y cuando parecía que se iba a llegar al descanso con el 0-0 inicial en el marcador, Markel Lozano conseguía armar el remate, bajando el balón en la frontal del área para colocarla en toda la escuadra y poner el 0-1 en el marcador. Era el minuto 40, y el Zamora continuó apretando hasta el descanso en busca del segundo. Aunque lo que pudo llegar en al última jugada de la primera mitad fue el empate del Ourense en una ocasión aislada de los locales que remató fuera por poco Kensly.

Apretó el Ourense en el inicio de la segunda mitad en busca del gol del empate. Fueron minutos de nidas y venidas, con llegadas de uno y otro equipo, aunque la más clara la tuvo el Ourense en dos remates de Camus que obligaron a lucirse a Fermín en el 58 y el 60. También Carbonell pudo ampliar la renta del Zamora en el minuto 62, pero el portero local le ganó la partida en el mano a mano.

La situación del partido, sin embargo, empezó a cambiar en el minuto 62, cuando el técnico local movió el banquillo y colocó a los suyos en 4-4-2, con Camus y Guerrero en la doble punta. A partir de ahí, los gallegos intensificaron su dominio y llegaban cada vez con más asiduidad y claridad al área de Fermín. Mientras, el Zamora aguantaba y lo intentaba al contragolpe, aunque el empate pudo llegar en el 74, en un remate de Jelbat desde la media luna que despejaba in extremis la defensa zamorana. En el 79 era Amín, que acababa de entrar al campo, el que a punto estaba de firmar las tablas. Le cogía una y otra vez el Ourense la espalda a la defensa del Zamora, incapaz ahora de frenar al rival. Aún así, tuvo ocasiones el equipo de JUan Sabas para cerrar el partido, como una de Rufo en el 84, con un centro medido al segundo palo donde Carbonell no llega por centímetros. La replica la puso Amín, aprovechando un despiste de la zaga zamorana para forzar un penalti que Kensly convertía en el gol del empate para los suyos.

Era el minuto 86 y el Zamora no se vino abajo. Pudo marcar de nuevo Rufo en el 89, pero su remate salió fuera rozando la escuadra. Ya en el tiempo de descuento, el acoso del Ourense acabó dando fruto y en el 96 Yuste convertía el 2-1 a la salida de un córner, apenado de la Copa Federación a los zamoranos.

Se pone fin a un sueño y a uno de los objetivos marcados por la propiedad del club para este curso.

Ahora toca volver a la Liga en busca de la segunda victoria del curso ante el Arenteiro.

Vía: La Opinión de Zamora