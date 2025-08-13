El Zamora CF cae ante el Langreo en los penaltis y se queda sin el Memorial Julio Á. Cadenas

El Zamora CF dejó dudas, aunque también certezas, en su amistoso ante el Langreo, con la sensación de que quedan cosas por mejorar, que el gol siempre es un asunto muy difícil pero también con una imagen sólida, la de un equipo compacto que se muestra firme atrás y que, sin embargo, necesita aún tiempo para definir su identidad. No se movió el marcador en un partido en el que los de Sabas no pasaron apuros, pero donde tampoco se los hicieron pasar a su rival. Más allá del resultado, con victoria del Langreo en la tanda de penaltis para decidir al ganador del Memorial Cadenas, el equipo de Sabas dejó ver falta de pegada.

Con un rival exigente como el Langreo, todo un histórico del fútbol asturiano, los de Juan Sabas salieron con la intención de poner en práctica los conceptos que se trabajan de cara al debut en liga ante el Celta Fortuna, que será el sábado 30 de agosto a las 17.00 horas en el Ruta de la Plata, según estableció la Federación.

Con el resultado como algo accesorio, el Zamora salió con un talante prometedor, sin renunciar a tener el balón y buscando espacios por donde progresar sin cortapisas. Con la titularidad de Moha Sy en el centro de la zaga, Borrajo buscando protagonismo en el mediocampo y el ex Segoviana Farrel en la punta de lanza, el partido se homogeneizó en un contexto de fútbol todavía a medio hacer, con un Langreo con pocas ideas y un Zamora que tampoco se mostraba demasiado preciso.

Con un fútbol donde todavía había demasiados errores en el pase, apenas pasaba nada en las áreas, más los intentos quedaban frustrados en pases erróneos o en pérdidas que en las alternancias dejaban la iniciativa a cada equipo por poco tiempo. El Zamora aún no se notaba engrasado y apenas podía percutir por las bandas, pese a la buena voluntad de Sancho.

También era una buena oportunidad para observar al joven Ayyoub, que se movía bien por el frente del ataque buscando desmarques, pero sin ser demasiado visto. Y allí se echaba de menos la jerarquía de Carlos Ramos, que no conseguía imponerse ante un rival muy cerrado y que ejercía mucha presión en el centro del campo.

Mejoró el Zamora en la recta final de la primera parte y fue entonces cuando dispuso de la mejor ocasión para adelantarse en el marcador, pero Álvaro Romero no pudo transformar el penalti del que dispuso el Zamora, llegándose así al término de la primera parte en el Nuevo Ganzábal.

Tras el descanso, Sabas comenzó el desfile de cambios para dar minutos y observar a sus jugadores y el partido perdió algo de tensión y de ritmo. Se jugaba más lento y el Zamora tenía problemas en la circulación del balón y en las transiciones ofensivas, aunque no pasaba por situaciones de apuro frente a un Langreo que se tenía que conformar con defender en bloque bajo y esperar alguna oportunidad para salir a la contra, aunque el Zamora, bien ordenado y con las líneas juntas, no concedía espacios.

Salían el joven Iban Donald y Alex Cabezas, además de Rufo Lucero, para buscar soluciones en la construcción cuando el Langreo, muy cerrado, ponía a prueba la capacidad del Zamora para inventar y superar líneas. Al final, 0-0 en el tiempo reglamentario y hubo que ir a la ronda de penaltis para determinar al ganador del Memorial, y fueron los locales que superaron a los de la capital del Duero desde los 11 metros con un 4-3 final.

Ahora toca pensar en el siguiente compromiso, quizás el más atractivo del verano. El equipo viajará a Huelva el fin de semana para tomar parte en el Trofeo Colombino junto con el Recre y el Cacereño. Será el penúltimo compromiso ya que el 24 toca la final de la fase regional de la Copa RFEF ante un rival no confirmado: Unionistas o Guijuelo.