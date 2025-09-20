El Zamora CF, a por todas ante el Arenteiro

El Zamora CF quiere y necesita centrarse en la Liga. La eliminación de la Copa RFEF fue un mazazo, pero ahora el equipo quiere mirar al campeonato casero y sumar esta tarde (16.15 horas) un +3 ante el Arenteiro que permitiría paliar penas. "Lo bueno, si hay algo bueno después de una derrota, es que tenemos un partido cerca y desde ayer estamos con la mente en este encuentro. Estamos con la mejor predisposición, con ganas de que llegue y de competir". Así se expresó Pablo Clavería, admitiendo, no obstante, que la plantilla se quedó fastidiada tras perder en Orense. "Fue un golpe de los que cuesta digerir porque durante 80 minutos el equipo estuvo bien y los últimos diez, más allá de los factores externos, creo que pudimos hacer las cosas mejor". Sin embargo, el rojiblanco recordó que hay que ser realistas y en Liga no se ha perdido y el equipo está bien, dispuesto a sumar un +3 hoy sábado ante tierras gallegas.

Respecto al rival, sí tiene claro que será importante adaptarse al "contexto de partido, al campo y a ellos, que son un rival incómodo, pero el equipo tiene esa capacidad", concluyó Clavería que indicó estar bien en lo personal, alabando la competitividad que hay este curso en el vestuario.

También Juan Sabas dio su opinión de la eliminación de la Copa RFEF y quiso dejar claro que en el Zamora CF estaban "ilusionados por pasar de ronda y el equipo estuvo bien". "Si os cuentan lo contrario, no es cierto. Evidentemente tuvimos cosas que mejorar, es así, pero también cuando ganamos. Y hay dos jugadas claves que marcan el devenir de la derrota". Sobre este asunto, el entrenador apuntó que "una es una jugada en la que Álvaro Romero se va solo para la portería, ganándole la posición al defensa y le arrolla por detrás y es roja a directa, y después la jugada de penalti no nos lo parece y mi jugador me dice que no es", apuntó en rueda de prensa el técnico. "A partir de ahí, el análisis que queramos hacer. Indudablemente yo me he visto el partido otra vez, hay cosas que mejorar y ya está. No hay más excusas. En el equipo ya lo hemos superado. Tuvimos un viaje de vuelta muy jodido, muy difícil, y el jueves ya tuvimos una jornada de entrenamiento normal en la que hemos hablado de lo que tenemos que mejorar y nada más".

De este modo, centrados en la Liga, también puntualizó que están con una buena disposición y en un buen momento que esperan reafirmar hoy visitando un plantel complicado, como lo son todos. "En esta categoría no hay rival asequible, ni fácil. Casi todos los partidos son de una igualdad increíble y se decantan con pequeños detalles. Tenemos que intentar ser un equipo fuerte, mejorando en muchos aspectos", añadió el madrileño quien insistió en que tienen recursos suficientes para jugar con dibujos diferentes según lo requiera la situación.

Por lo que se refiere a las bajas, Luismi y Adrián Pereda ya trabajan con el grupo y habrá que ver la evolución de ambos y los protagonistas por los que apuesta Sabas para enfrentarse a un rival gallego que ahora mismo está tercero en la tabla con 6 puntos, uno más que los zamoranos que quieren asaltar la zona top.

Vía: La Opinión de Zamora