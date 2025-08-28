El Zamora CF alcanza los 3.000 socios pero busca más

Quedan pocas horas para que el balón eche a rodar en una nueva temporada en Primera RFEF, la 2025-26, y el Zamora CF acaba de superar la barrera de los 3.000 socios, una buena cifra pero que todavía no cumple con los objetivos, o anhelos, de la directiva, que aún confía en que la familia rojiblanca crezca en las próximas semanas. Así lo aseguró el presidente del club a este periódico, al afirmar que el reto mínimo que se marcaban, dado el proyecto deportivo, eran los 4.000 abonados. Lo cierto es que el hecho de no haber podido disputar ningún amistoso en el Ruta de la Plata ha podido influir en los carnés expedidos hasta el momento, mientras que en el seno del club se cree que los resultados positivos, una vez arranque la Liga, animarán los ciudadanos a unirse.

A este respecto, Javier Páez Ramírez, que calificó a la afición de la capital del Duero como "fabulosa", sí quiso comentar que, a su juicio, "este es un equipo que, para el estadio que tiene, infraestructura y ciudad en la que se encuentra, debería llenar el Ruta de la Plata todos los fines de semana o casi llenarlo". Además, reiteró que desde la parte institucional "se están haciendo las cosas bien" profesionalizando el club y manteniéndolo libre de deuda, un hecho que confía en que tenga respuesta de los seguidores. L a clave será el próximo mes de septiembre y cómo evolucione el equipo, tanto en el campeonato casero como en la Copa RFEF.

Visita al Barakaldo

Por otro lado, la Federación Española hizo públicos los horarios correspondientes a la segunda jornada de Liga. En este caso, la expedición rojiblanca tendrá que desplazarse hasta un campo mítico, el del Barakaldo, para afrontar un encuentro que será, si no hay cambios, el sábado 6 de septiembre a partir de las 16.30 horas. A pesar de que se dijo que anunciarían las horas con una antelación de tres semanas, por ahora no ha sido así, y la tercera jornada todavía no está establecida.