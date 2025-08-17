El Zamora CF se adjudica el Trofeo Colombino

El Zamora CF se alzó campeón del Trofeo Colombino cuya "carabela de plata" se decidió en los últimos minutos del torneo, en el duelo que midió a los rojiblancos con el anfitrión y que ganó el equipo de Juan Sabas en el descuento por 3-2. Un triunfo que unido al empate frente al CP Cacereño, hicieron al cuadro de Zamora campeón.

El Zamora CF arrancó su participación en el Trofeo Colombino disputando el primer partido contra el CP Cacereño. Un duelo a 45 minutos entre futuros rivales en Primera RFEF que acabó sin goles pese a los intentos de unos y de otros.

El bloque de Juan Sabas saltó bien plantado al campo, con Athuman y Erik Ruiz marcando los tiempos desde la zaga y buscando a un Loren que fue de lo más destacado en la parcela ofensiva. Aun así, los zamoranos acumularon pocas ocasiones de gol frente a un CP Cacereño que fue de menos a más, pese a llegar al torneo con las piernas cargadas tras disputar otro compromiso horas antes.

La contienda inicial se resolvió sin goles, pues las mejores jugadas del Zamora CF terminaron en fuera de juego o en parada de un Iván que se lució en la tanda de penaltis posterior destinada a posibles desempates. Una suerte en la que Álvaro Romero y Farrell fallaron sus lanzamientos, haciendo inútil la parada de su compañero Adri Pereda en el cuarto intento de los extremeños.

A por el trofeo contra "El Decano"

Tras la disputa entre el encuentro que medía las fuerzas del Recreativo de Huelva y el CP Cacereño, que acabó con 2-0 en favor de los onubenses, volvía el Zamora CF a escena frente al equipo anfitrión. Los rojiblancos y los blanquiazules echaban el cierre al Trofeo Colombino en un duelo decisivo para coronar al campeón. Un duelo que el Zamora CF debía ganar para adjudicarse "la carabela de plata". Cualquier otro marcador dejaba el premio en casa.

Sabas aprovechó la ocasión para introducir cambios en su once inicial, repitiendo del primer duelo Merchán, Athuman, Mario García y Loren. El resto, entraban de refresco en busca del título.

La ambición por salir campeón quedó claro en los primeros minutos con un balón al larguero de Carbonell y una acción en fuera de juego de Monerris. Dos intentos que llevaron a que la tercera fuera la vencida, adelantándose el Zamora CF a los cuatro minutos de juego en un saque de esquina sacado en corto cuyo centro posterior remató a las redes Carbonell.

Pese a ir por delante, los de Juan Sabas no se dejaron llevar y siguieron atacando. Una actitud que no evitó el empate del Recreativo de Huelva con un gran gol de Dacosta, cuyo tiro cruzado fue imposible para Fermín en el minuto 8.

Trató de responder el Zamora CF en una falta botada por Márquez, así como con otro par de acercamientos, hasta que en un nuevo saque de esquina "El Torero" cabeceaba con potencia para hacer el 1-2, obligando nuevamente al Decano a buscar un nuevo gol.

Los onubenses, mediado el encuentro, movieron el banquillo en busca de dejar el trofeo en casa. Sin embargo, el que tuvo ocasión de poner la sentencia fue el Zamora CF en una contra eléctrica dirigida por Monerris que desbarató el portero local e última instancia.

Los minutos fueron pasando y Sabas movió el banquillo dando entrada a Farrell y Sergi, intentando volver a generar peligro. No lo consiguió y el Recreativo de Huelva fue más protagonista que los rojiblancos, si bien Fermín estuvo atento para evitar acciones de peligro.

Al final, la insistencia onubense tuvo su premio en un saque de esquina a cinco minutos del final con Dacosta de nuevo como protagonista, empujando al arco zamorano un balón suelto en el segundo palo.

En los cinco minutos finales, el Zamora CF trató de recobrar el cuero y pelear por el trofeo. Esos esfuerzos chocaron directamente con el buen hacer del meta local Manu hasta que, en el descuento, una gran contra zamorana el cuero caía en el interior del área a un Kike Márquez que remataba a la red para poner el 3-2. Un tanto que permitió a los de Juan Sabas levantar la "carabela de plata".