Vuelve el Trofeo Ciudad de Alcoy dos años después

Tras dos años sin celebrarse, el próximo miércoles 27 de agosto se disputará la edición XLV del Trofeo Ciudad de Alcoy. De esta manera vuelve un torneo histórico que ha servido para presentar al equipo delante de la afición. El encuentro se disputará a las 20 horas en El Collao y enfrentará a Alcoyano y UCAM Murcia. En la previa del partido se llevará a cabo la presentación de todos los equipos del club, desde la base hasta el primer equipo, pasando también por el femenino, recuperado este año.

Los abonados podrán acceder al partido de forma gratuita. Por otro lado, el precio de las entradas será de 5 euros en Gol A y Gol B, 10 en el lateral y 15 en tribuna. La taquilla abrirá con tiempo de antelación, puesto que la entrada será necesaria para asistir a las presentaciones.

Este martes se ha llevado a cabo la presentación del trofeo en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alcoy. El alcalde, Toni Francés, ha destacado lo siguiente. "Es una vuelta especial e ilusionante con la que celebramos la 45ª edición de un torneo histórico y clásico que sirve para presentar el equipo a la afición. Los dos últimos años no se ha podido celebrar y ahora volvemos a tener la oportunidad de hacer una gran presentación al conjunto de la sociedad alcoyano y de la comarca. Animo, no solo a asistir al partido y a la presentación, sino también a apoyar durante toda la temporada, haciéndose abonados y estando junto al Deportivo todo el año".

Por otro lado, el presidente Chiqui Linares ha añadido: "Desde el Alcoyano agradecemos el apoyo del Ayuntamiento durante todo momento. Haremos la presentación de todos los equipos desde la base. Animamos a toda la comarca a venir y a hacerse socia. Estamos trabajando con mucha ilusión gracias al ayuntamiento y a todos los que ya se han abonado. Nunca seremos suficientes, cuántos más seamos, mejor para el equipo y en definitiva para la ciudad de Alcoy".

El capitán del equipo, Raúl González, acompañado por Pablo Carbonell y José Solbes, ha manifestado: "En el nombre de la plantilla y de los capitanes queremos agradecer a todos los que han hecho posible recuperar este trofeo y que el equipo vuelva a ser de Alcoy. Se está haciendo un esfuerzo muy grande y estamos muy ilusionados con la nueva temporada. Tenemos ganas de empezar después de una temporada muy larga para adaptar a todos los jugadores. Agradecemos a todos los socios y animamos a la gente para que se abone. El Ciudad de Alcoy es un día muy especial, sobre todo para la gente de la cantera, como somos nosotros. Los tres capitanes somos canteranos y sabemos que será un día inolvidable para poder presentar todos los equipos delante de la afición".