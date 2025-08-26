Vuelve El Golazo de INFORMACIÓN al Rico Pérez: ¡Participa!

Vuelve El Golazo de INFORMACIÓN y arranca este mismo fin de semana. La tercera temporada del concurso que comenzó el 3 de diciembre de 2023 retorna al estadio para dinamizar los descansos y proporcionar al ganador o ganadora hasta 300 euros en caso de conseguir, en un solo intento, enviar al fondo de la portería un disparo con el pie desde el centro del campo, justo desde el punto en el que se sitúa el balón en inicio de cada partido.

La primera edición del presente ejercicio será este sábado, 30 de agosto, en el receso del duelo que enfrentará al Hércules con el Tarazona en el debut liguero del equipo de Rubén Torrecilla, programado para las 21:30 horas, en el José Rico Pérez de Alicante. Si quieres ser uno de los tres afortunados que opten al premio y pise el césped del coliseo blanquiazul sintiendo en primera persona el aliento de la grada, solo tienes que ser lector de la edición en papel de INFORMACIÓN.

Participar es muy sencillo y puedes llevarte 300 €

Desde la primera jornada de liga, se publica diariamente en la edición impresa del periódico (salvo los martes), durante la semana en la que el Hércules juega sus partidos en el Rico Pérez, un CUPÓN para participar en el concurso. Los lectores que deseen optar al premio pueden rellenar cuantos cupones estimen oportuno con sus datos de contacto.

Una vez en el estadio, el mismo día del encuentro, se depositarán los cupones en las cajas habilitadas en cada una de las puertas de acceso que hayan sido abiertas al público. Cuantos más cupones rellene cada aficionado o aficionada, más posibilidades tendrá de ganar el sorteo y participar en el concurso que se desarrolla en el intermedio del partido, nada más comenzar el descanso.

Concursa con INFORMACIÓN y gana

La organización, representada por INFORMACIÓN y Hércules C.F., a través de un sorteo, seleccionará a los 3 seguidores que opten a un premio máximo de 300 € en el caso de un único ganador. Si no es así, la cantidad se reparte entre quienes logren enviar el balón dentro de la red de la portería ubicada en el fondo norte en un solo disparo ejecutado desde el punto exacto que marca el centro del campo. La pelota tiene que rebasar por completo la línea de gol.

En el tiempo de descanso del partido, los participantes, avisados previamente por la organización, bajarán al césped y chutarán solo una vez cada uno en el mismo orden en el que han sido agraciados en el sorteo.

En el caso de que solo uno de los tres concursantes consiga el GOLAZO, este se embolsa 300 euros. Si son dos quienes lo logran, se llevan 150 euros cada uno, y si anotan los tres, cada participante recibirá 100 euros.

Puedes consultar las bases legales de El Golazo de INFORMACIÓN pinchando aquí.