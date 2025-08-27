Vique Gomes llega al Hércules para reforzar el mediocampo

El mediocampo del Hércules está completo. A falta de anuncio oficial del club, Vique Gomes, de 22 años, llegará como cedido a la plantilla que dirige Rubén Torrecilla para disputar la presente temporada. El jugador de origen bisauguineano pertenece al Villarreal CF, donde ha militado las dos últimas campañas en el Villarreal C, en Tercera Federación.

La secretaría técnica blanquiazul tenía claro que debía reforzar la medular con un jugador sub 23 tras la buscada (por rendimiento) y ahora necesaria (por fichas) salida de César Moreno. La solución la ha encontrado en Gomes, quien a su vez tenía el convencimiento de que una tercera temporada en el segundo filial de la cantera grogueta no sería positiva para su desarrollo futbolístico. Por ello, el joven centrocampista renovó con el Villarreal por un año a condición de poder salir cedido, como finalmente ha hecho con el Hércules tras haber tanteado otras opciones en Segunda Federación.

Ahora tendrá abiertas las puertas del Rico Pérez, el mejor escaparate posible para demostrar su calidad. Llega a Alicante con las manos vacías en términos de experiencia, no solo por su juventud, lo cual es natural, sino porque su trayectoria se ha limitado hasta ahora a Tercera Federación, dos categorías por debajo de la de su nuevo equipo. Aunque esto no desentona del todo con los requisitos que, tras finalizar la temporada pasada, Torrecilla ponía para los fichajes de este verano. El entrenador quería un perfil "joven, con hambre" y... "experiencia en la categoría". Todo a su tiempo.

Despliegue físico

Lo cierto es que Gomes sumará capacidades diferentes en una demarcación que ya tiene sus presumibles titulares. A juzgar por lo visto en pretemporada y por la declaración de intenciones del último partido, el once tipo de Torrecilla tendrá un doble pivote Mangada-Colomina, con Ben Hamed más adelantado para aprovechar la capacidad creativa y de jugada individual que ha demostrado en los amistosos. En ese esquema, el nuevo fichaje sub 23 sería una alternativa para los pivotes, más adecuado para esa posición que César Moreno. Particularmente, Gomes ofrece un despliegue físico para recorrer el campo que actualmente no abunda en el vestuario herculano, que de por sí no cuenta con más pivotes que los justos.

Por eso era imprescindible la llegada de un recambio ahora que la comisión deportiva debe decirle adiós a César Moreno, movimiento obligado tras la llegada del lateral izquierdo Javi Jiménez. En principio, la llegada del joven bisauguineano y la salida del mediocentro cartagenero sería el último cambio en la plantilla herculana, a solo días del debut liguero de este sábado contra el Tarazona. Además, se espera que Gomes, que debería ser anunciado oficialmente este jueves, pueda incorporarse al grupo de trabajo antes de ese primer encuentro.

Trayectoria

Vique Gomes debutó hace tres temporadas en Tercera Federación, con el Arenas de Armilla cuando contaba con 19 años, luego de una trayectoria previa en categorías regionales de Almería, localidad donde creció. Tras llegar al senior del Arenas de Armilla, el Villarreal se interesó en él y en las dos últimas temporadas llegó a tener participación en 51 partidos con el segundo filial del conjunto amarillo, al mando del entrenador David Albelda, quien esta temporada será rival del club blanquiazul dirigiendo al Villarreal B.

Su ruta ascendente en el fútbol ahora pasa por el Hércules, candidato al ascenso en un grupo 2 de Primera Federación que apunta a un alto nivel competitivo. Se plantea, además, que la cesión de Gomes incluya opción de compra para la entidad blanquiazul, algo que el periodista castellonense Xavi Jorquera ha dado por confirmado. Una apuesta importante de la comisión deportiva herculana en un jugador que, con su llegada, da un salto adelante en su carrera.