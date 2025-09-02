Víctor Lafuente: "Hemos hecho una plantilla para poder optar a todo"

Cerró la ventana estival de fichajes y llegaba la hora de dar explicaciones delante de los medios. Víctor Lafuente, director deportivo del Eldense, valoró el mercado del club azulgrana tras un verano con 24 operaciones. "Lo primero que nos encontramos fue una plantilla con solo tres jugadores con contrato. La primera decisión estratégica fue la contratación del entrador, tardamos alguna semana, pero desde el primer momento que nos reunimos con Javi tuvimos claro que sería la persona que lideraría el proyecto", comentaba el director deportivo.

Lafuente ha explicado el plan seguido por el club durante este verano. Tras la contratación del entrenador, llegó la hora de las posibles renovaciones. Ha destacado que la de Dumic fue muy rápida debido a la predisposición, tanto del jugador como del club y también que muchos futbolistas no continuaron en la entidad debido a ofertas del fútbol profesional. Paralelamente, se llevó a cabo una confección del staff.

El director deportivo ha reconocido que entraron en el mercado más tarde de lo que les hubiese gustado. "No lo marco como una excusa, pero hay equipos con estructuras de otros años que han podido adelantar mucho trabajo. A última hora hemos cerrado contrataciones que hace 20 años o 30 días no eran accesibles para nosotros", señalaba.

Desde el club no se quería hacer un equipo pronto para tener una base rápida. Ha sido una pretemporada atípica y el bloque se ha ido formando con muchos jugadores del filial. "Hemos cerrado el mercado con 24 operaciones, 15 en propiedad, 6 cedidos, una renovación (Dumic) y dos ventas, la de Sixtus en primer lugar y posteriormente la de Simo. Cerramos plantilla con 22 jugadores, 17 con ficha sénior, una licencia senior disponible y cuatro sub-23", zanjaba Lafuente.

Rueda de preguntas

Durante la pretemporada, el Eldense tuvo el inconveniente de la lesión de Israel Salazar, un percance grave en la confección de la plantilla. "Su licencia no se va a ocupar. Es una lesión que se va a ir mínimo a ocho meses. A nivel contractual sigue todo igual, se va a operar aquí y se va a recuperar aquí. Va a contar con todas las herramientas del club", opinaba Víctor Lafuente.

"Ciertos jugadores de la cantera van a estar en dinámica del primer equipo. Cerramos plantilla con 22 jugadores y algunos los veremos de manera habitual con los mayores. Si siguen trabajando así van a tener oportunidades", comentaba el director deportivo. Además, añadía que desde el club no se quería una plantilla larga porque se buscaba algo "homogéneo".

En las últimas instancias del mercado se incorporaron Rober Ibáñez y Rafa Núñez, dos llegadas que "se hicieron a última hora porque ambos futbolistas tenían otras situaciones". Se rumoreó también la posible marcha de Marcos Bustillo al Villarreal y el director deportivo ha comentado que "era una posibilidad". "Recibimos llamadas, pero nosotros teníamos claro que la única manera de que saliese a última hora era pagando la cláusula de rescisión. No sucedió así", confirmó.

El Eldense cuenta con una ficha sénior disponible y en caso de usarla, será con un delantero, ha confirmado Lafuente. Sobre el partido ante el Sabadell, ha comentado lo siguiente. "La valoración es positiva siempre que se puntúa fuera de casa. Preveíamos que el arranque sería complicado, pero ahora ya tenemos el grueso del grupo definido. Toca ponernos el mono de trabajo. El equipo va a crecer en la competición".

"Creo que hemos hecho una plantilla para poder optar a todo, esa es la realidad, pero no vale con decirlo aquí, hay que picar mucha piedra y trabajar mucho", sentenciaba Víctor Lafuente.