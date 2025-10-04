Vicente Parras, entrenador del Teruel: "Al Hércules solo le está costando arrancar"

Vicente Parras vuelve a cruzarse en el camino del Hércules. Esta vez lo hace en el banquillo del CD Teruel, su último destino tras formar un periplo exitoso en el Alcoyano. El preparador ilicitano vuelve a asumir un proyecto modesto para dotarle de robustez y conseguir estabilizarlo en la tercera categoría nacional. De momento, ha puntuado en cuatro de las cinco primeras jornadas, solo suma una derrota (en Alcorcón, 2-0), tres empates (Atlético Sanluqueño, Eldense y Betis B) y una victoria, la que cosechó la semana pasada privando al Europa del liderato (1-0).

Parras sigue aplicando la máxima extracción posible a los pocos goles que logra su equipo: 4 tantos y seis puntos, dos más que el Hércules. Los aragoneses, decimoterceros, únicamente han encajado cuatro (solo tres clubes han recibido menos), pero el preparador alicantino quiere huir de esa etiqueta para seguir evolucionando: "No encajar está bien, pero hay que buscar un equilibrio entre defender y atacar porque solo con defensa no da para ganar partidos", advierte.

Después de tres jornadas consecutivas sumando culminadas con el brillante triunfo en casa sobre el centenario equipo del Paseo de Gràcia de Barcelona, el técnico espera este domingo un encuentro muy diferente. "Al Europa le gusta tener el balón, conducirlo y eso a nosotros, en nuestra posición, nos encaja como anillo al dedo. Pero con el Hércules será diferente. Ellos tratan de robarte la pelota para poder correr, la posesión les preocupa menos, así que tenemos que saber leer bien los momentos y tener claro dónde podemos hacerles daño", avisa el entrenador del Teruel.

Para Parras, el momento actual de crisis que está instalado en el conjunto blanquiazul es pasajero. "Tienen una muy buena plantilla con futbolistas determinantes arriba de esos que te pueden decidir un partido. Les está costando arrancar, nada más", considera el ilicitano, quien entiende que, de alguna manera, a todos los clubes les cuesta coger velocidad de crucero cuando tienen muchas caras nuevas. "Lo importante es vivir la competición con mucha estabilidad emocional porque esta liga es muy larga y no puedes ser muy feliz cuando ganas y estar muy triste si pierdes. Si solo vives en extremos, no aguantas".

"Nosotros mismos todavía estamos en fase de adaptación. Muchos de nuestros futbolistas llegaron en el tramo final del mercado y necesitamos ponernos todos al mismo nivel físico después de una pretemporada que para otros compañeros sí que ha sido completa", reconoce el preparador de Elche, contento con tener a todos sus jugadores disponibles: "El único partido en el que de verdad se nos notó sin capacidad de poder dar respuesta fue frente al Alcorcón, curiosamente cuando se nos acumularon todas las bajas".

Vía: Información