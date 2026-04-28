SEGUNDA RFEF
El Valencia rescinde a Benama tras un juicio por violencia de género, pasar por el calabozo y un accidente de tráfico que lo deja en la UCI
El jugador francés abandona el Valencia Mestalla tres meses después de su llegada, tras firmar un contrato que lo vinculaba al club che hasta 2028
Mayssam Benama, llegado en el mercado de invierno como fichaje estrella del Valencia Mestalla, terminó la relación con el club blanquinegro este lunes tras graves polémicas de su vida privada. El canterano del Mónaco y capitán de la selección francesa sub 20 tenía contrato hasta 2028, pero solamente tres meses después de su incorporación, el jugador ya está de vuelta en Francia.
Benama llegó al Valencia tras salir como agente libre del Annecy para reforzar el mediocampo de los 'murciélagos'. Sin embargo, el jugador francés lleva desde el 15 de marzo sin estar convocado por una acusación por violencia de género y un grave accidente automovilístico que lo mandó a la UCI.
La salida de Benama, un caso de violencia doméstica
Según Marca, la rescisión del contrato se hizo efectiva después de que Benama fuera detenido y juzgado por violencia de género. El mediocentro francés pasó por calabozo y fue juzgado tras ser detenido en su domicilio, cuando una vecina denunció una fuerte discusión a la policía. La pareja del jugador no presentó denuncia por malos tratos, pero el francés recibió una sanción económica y antecedentes penales tras una sentencia de conformidad.
El accidente de tráfico sucedió tras el incidente, cuando la pareja de Benama regresó a Francia y él quiso ir a buscarla con su vehículo personal, en donde el francés sufrió un grave accidente de tráfico con su coche y acabó ingresado en cuidados intensivos durante varias semanas.
La escasa aportación deportiva del francés
La contribución del francés al equipo blanquinegro ha dejado mucho que desear. Dejando de lado los sucesos personales, Benama ha disputado cinco partidos en Segunda RFEF con el filial, acumulando 219 minutos y siendo titular en tres de ellos sin aportación goleadora en ninguno.
Este lunes, jugador y club llegaron a un acuerdo para finalizar su relación contractual tras el alta médica de Benama, que vuelve a ser agente libre tres meses después. Ya en Francia, el jugador ha cerrado sus redes sociales debido a la polémica que se ha generado en torno a su situación, que empaña la imagen de una joven estrella que no ha sabido serla fuera de los terrenos de juego.
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