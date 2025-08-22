Un último refuerzo sujeto a una salida en la recta final del mercado de verano

Javier Pérez Mateo encaja en el perfil que necesita el Tenerife para redondear su nueva plantilla. Es ese centrocampista polivalente con experiencia que ha pedido Álvaro Cervera. El director deportivo Manu Guill reconoció el jueves que sí, que el jugador natural de Guadalajara coincide «perfectamente» con el tipo de refuerzo que está buscando. También apuntó que maneja otras opciones. Javi, que se encuentra sin equipo después de quedar desligado del Huesca el 30 de junio, estaría encantado de unirse a la familia blanquiazul. Es lo que espera. Pero falta un detalle relevante para que el acuerdo pase a ser un fichaje oficial. Pérez tiene más de 23 años –cumplió 30 en agosto– y en la nómina del representativo no hay plazas libres. Es más, sobran tres de esa categoría.

Las partes tienen le ventaja de contar con un margen considerable de tiempo para encontrar una solución. El mercado de altas y bajas de verano se cerrará el 1 de septiembre. Y en el Tenerife aseguran que tienen la situación controlada. Sin que sea una operación indispensable, confían en darle al técnico la última pieza que necesita.

Los 21 mayores de 23 años

La cuestión está en el desbloqueo de una de las fichas que hay en el plantel para mayores de 23 años. La Federación Española solo permite 18 para competir en Primera RFEF y el Tenerife tiene 21 jugadores que superan esa edad. Tres de ellos están en la puerta de salida, Javi Alonso para que forme parte del filial mientras se recupera de la lesión que sufrió en el inicio de la pretemporada, al menos hasta enero; y Jorge Padilla y Mo Dauda, que no cuentan y que terminarán cambiando de equipo.

Los otros 18 son Aitor Sanz, José León, Enric Gallego, Maikel Mesa, David Rodríguez, Anthony Landázuri, Alassan Gutiérrez y once de los catorce fichajes realizados este verano: Dani Martín, Álvaro González, Marc Mateu, Ander Zoilo, Facundo Agüero, Josep Calavera, Juanjo Sánchez, Fabricio Assis, Cris Montes, Nacho Gil y Jesús de Miguel. Los otros refuerzos serán inscritos dentro del grupo de menores de 23 años:Jeremy Jorge, Mahamadou Balde y Noel López.

Si el centrocampista pretendido fuera sub 23, su hueco en la plantilla estaría disponible. Pero todo indica que será mayor –Cervera prefiere que sea un jugador con «empaque»–. Es el caso de Javi Pérez, que no ha pisado la Primera RFEF pero sí tiene experiencia en Segunda B. Es lo mismo. En la categoría de bronce suma 178 partidos con los uniformes Guadalajara, Almería B, Valladolid B e Ibiza, con el que ascendió a una Segunda División en la que continuó con el mismo conjunto balear y también con el Burgos, Alcorcón y, en la temporada 24/25, Huesca. En esa última campaña, con Antonio Hidalgo como entrenador, intervino en 21 encuentros de Liga y marcó un gol que le sirvió al conjunto aragonés para derrotar al Málaga en abril. Fue un curso vacío en la parte central para Javi a causa de una lesión que lo apartó de la competición durante tres meses.

Toma de decisiones

Pero para que entre Pérez, tendrá que salir un futbolista mayor de 23 años. A modo de pistas, o no, Manu Guill ha asegurado que se quedarán en el equipo José León y Maikel Mesa. Por su parte, Cervera ha advertido que Fabricio es un futbolista que le gusta «mucho».

El director deportivo apuntó que el inicio de la semana que viene, la del arranque de la temporada, será crucial en la toma de decisiones. Y señaló que no descartan nada para poder diseñar la mejor versión posible de la plantilla.