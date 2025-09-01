Último día de mercado en el CD Tenerife: Maikel Mesa rechaza salir y el club no inscribe a Agüero

Facundo Agüero, el descarte. El CD Tenerife se vio abocado a no inscribir al central argentino, cuyo fichaje había anunciado tan solo 25 días antes, tras fracasar todos los intentos por lograr la desvinculación de Maikel Mesa, el otro candidato a abandonar la disciplina del representativo al cierre del mercado de verano. El conjunto insular necesitaba disponer de una ficha para inscribir a Javi Pérez Mateo, la última de las adquisiciones del club, que llegó libre tras finalizar en junio su relación con el Huesca.

La dirección deportiva intentó hasta el final persuadir a Mesa para que saliese de la entidad. No obstante, al lagunero no le convencieron ninguna de las propuestas que se le pusieron sobre la mesa, incluida una de Segunda División. Su posición se había mantenido firme desde que comenzaron las especulaciones –y los movimientos, emprendidos en nombre del club– para ofrecer sus servicios en otras latitudes.

La ausencia de Maikel en la convocatoria para ir a Guadalajara parecía enseñarle definitivamente la puerta de salida. Las perspectivas de jugar con Álvaro Cervera no son nada halagüeñas para un futbolista que el club trajo el verano pasado del Real Zaragoza tras pagar por su traspaso al cabo de unas arduas y muy intensas negociaciones. En sus conversaciones con el club, el tinerfeño ha hecho valer su contrato (expira en 2027) y peleará por un hueco en las alineaciones de su entrenador, quien ya le dio poco margen en el segmento final del curso pasado.

La baja de Agüero deja al club con solo tres centrales natos. De este modo, Cervera habrá de apañárselas con Landázuri, Álvaro González y José León. Para cualquier contingencia, quedará la opción de subir algún defensa del filial –en pretemporada, estuvo con los mayores Kevin Martel, ya devuelto al B– o tirar de la polivalencia de David Rodríguez.

La reforma acometida por el Tenerife para adaptarse a su nueva realidad acaba con un total de 16 movimientos en el episodio de incorporaciones. De todas ellas, han sido inscritas en el primer equipo un total de 14, una vez descartado Agüero. Además, el representativo ha firmado también al extremo de origen senegalés Baba Diocou, cedido al Arenas de Getxo y que no se vestirá con la indumentaria blanquiazul hasta la próxima temporada. Quienes sí podrán ser utilizados por Cervera son los jugadores que partirán con ficha del filial, tales como Ulloa, Dylan o Sabina.

El trabajo de Guill

La dirección deportiva ha traído fichajes para todas las líneas. Uno solo para la portería, de la que parece haberse adueñado Dani Martín y que tendrá por competencia al canterano Gabri de Vuyst. En defensa, el movimiento más llamativo fue la contratación de Álvaro González, con pasado en clubes de la solera del Olympique de Marsella, compañero de Cristiano en el Al Nassr y con experiencia en Primera División y las competiciones europeas.

Casi tan celebrada como un fichaje fue la permanencia de Landázuri. En los costados, la zaga permanece inalterada por la derecha, donde se turnarán los canteranos David Rodríguez y César Álvarez; y cambia por completo por la izquierda, con Marc Mateu a priori con más opciones queZoilo.

En el mediocampo habrá tortas hasta por entrar en las convocatorias, como así ya quedó de manifiesto en el partido inaugural frente al Guadalajara. Fabricio Assís, discutido durante el verano por estar falto de forma, finalmente supera la última criba del representativo y podrá pelear por minutos con jugadores del peso de Aitor Sanz, de la proyección de Juanjo Sánchez (ex del Mérida)y del nivel que se le adivina a Juanjo Calavera, proveniente del Castellón. En la recámara Maikel, que lo tendrá difícil para revertir su actual situación.

Para el ataque ha venido Nacho Gil, por quien surgieron complicaciones para su salida de Grecia y ya se ha estrenado con gol; Noel López, de quien se espera voracidad por recuperar su mejor versión; o Cris Montes, protagonista de una repatriación de quilates y que se demoró más de la cuenta por motivos fiscales. No obstante, la tarea del gol parece encomendada –con permiso de Sabina– a la dupla que forman De Miguel y Enric, que ya jugaron juntos el domingo. Dani Fernández se queda con dorsal en el primer equipo.

En la caída a Primera RFEF, uno de los elementos clave para competir por grandes objetivos es acetar en los jugadores con ficha sub 23. Por lo pronto ya hay dos que están hallando dificultades para convencer (Jeremy y Balde). Hasta enero, no habrá margen para rectificar el rumbo. La suerte está echada.