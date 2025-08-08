Ulloa debuta y toca a la puerta
Pronto para extraer conclusiones categóricas pero Alberto Ulloa, futbolista andaluz que ha llegado con ficha del filial, deja buenas sensaciones en Cervera –le alineó en el Teide– y en Manu Guill, que le elogió públicamente el lunes. Mañana, el sevillano buscará una nueva oportunidad con el primer equipo.
Manoj Daswani
Apenas unos minutos con la indumentaria del Tenerife y el recién llegado Alberto Ulloa Gálvez (Sevilla, 2003) ya ha mostrado cuáles son sus credenciales y aspiraciones. El rato que el andaluz participó de la final del Trofeo Teide dejó «buenas sensaciones», como así ha reconocido la dirección deportiva, y ahora la idea del cuadro técnico es que siga sumando protagonismo y experiencias con los mayores. No en vano, Ulloa sigue en dinámica profesional y es posible que pueda viajar mañana a Gran Canaria para jugar otra vez frente a la Unión Deportiva.
Aunque muy joven, el sevillano ya ha lucido la camiseta de nueve equipos diferentes: CD Altair, Real Betis, Calavera CF, Real Valladolid, CD Gerena, AD Cartaya, Xerez y por último Granada. La intención de los nazaríes es que se quedara con ellos, pero fue entonces cuando irrumpió el Tenerife. Con una gran baza a su favor: el nuevo agente del mediocampista es Pier Luigi Cherubino, ilustre del representativo y ávido de ayudar a los nuevos dirigentes «en lo que haga falta», explica el exdelantero.
Sobre Ulloa, cuenta Pier que «es un futbolista con mucho recorrido a pesar de su edad». Remarca que ha venido a la Isla con ficha con el filial, pero sin renunciar a ser importante para el primer equipo. «Nosotros teníamos prácticamente acordada su continuidad en el Granada y entonces llegó la llamada de Felipe y Rayco. Querían a Alberto Ulloa para el Tenerife, contrato en el B pero convencidos de que podría estar en el primer equipo en cualquier momento. Y esto ya ha ocurrido», relata. Se refiere a su concurso en el Teide y a su presencia, de momento fija, en todos los entrenamientos de pretemporada de Cervera.
«Va muy bien; creo que va a sorprender mucho. La primera vez que lo vi a mí me recordó a Dani Ceballos, guardando las distancias. Es muy bueno técnica y posicionalmente. Es un activo importante para el Tenerife. Viene para un filial muy competitivo y con mucha proyección, pero con el indiscutible deseo de llegar más arriba. De momento, está en el camino más adecuado», presume Pier.
Sus compañeros ya han visto de lo que es capaz; y los aficionados que fueron a Los Cuartos, también. Después de un año donde la inmensa mayoría de sus apariciones con el filial del Granada fueron grapadas a la titularidad, Ulloa ha aterrizado con ambición máxima. «A quienes le conocemos no nos sorprende que ya Guill le haya elogiado por su papel ante Las Palmas. No podemos sacar conclusiones precipitadas y lo primero es ir con humildad, pero sí te puedo asegurar que la secretaría técnica ha insistido mucho en esta incorporación. Hay fe en Ulloa, y que ya haya debutado en el Teide es una magnífica señal», agrega Cherubino.
En cuanto a las sensaciones del jugador, explica su agente que «Alberto dice estar encantado con Álvaro Cervera y con la rutina de trabajo». Desde el primer día que llegó han sido todo buenas noticias y estímulos. «Alucinó con las instalaciones, pero luego también con el grupo y los compañeros. Para mí, Ulloa es futuro pero también es presente del Tenerife. Va a estar para lo que le digan, pero la sensación es que puede jugar en Primera RFEF si así lo requieren: «Estoy convencido de que Ulloa jugará en el Heliodoro». Dicho queda.
Los otros descubrimientos del verano
Gabri de Vuyst. Inconmensurable ante Las Palmas, demostró que tiene calidad y reflejos para ganarse un sitio en el primer equipo. Parte como guardameta reserva.
Fran Sabina. Tuvo dos opciones de gol ante el eterno rival y la segunda de ellas acabó en la red. También se le vieron determinación y firmeza en la tanda de penaltis. Cotiza al alza.
Kevin Martel. Llegó desde el Villarreal, donde cerró una etapa larga en su equipo C. Ha sido uno de los canteranos alistados por Cervera en los entrenamientos del primer equipo. También marcó el penalti que tiró en la tanda del Teide.
Y hay más... Dani Álvarez brilló en el partidillo con el filial antes de lesionarse de gravedad. El punta Walid, que llega para el B, también ha estrenado su casillero goleador.
