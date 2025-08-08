Ulloa debuta y toca a la puerta

Apenas unos minutos con la indumentaria del Tenerife y el recién llegado Alberto Ulloa Gálvez (Sevilla, 2003) ya ha mostrado cuáles son sus credenciales y aspiraciones. El rato que el andaluz participó de la final del Trofeo Teide dejó «buenas sensaciones», como así ha reconocido la dirección deportiva, y ahora la idea del cuadro técnico es que siga sumando protagonismo y experiencias con los mayores. No en vano, Ulloa sigue en dinámica profesional y es posible que pueda viajar mañana a Gran Canaria para jugar otra vez frente a la Unión Deportiva.

Aunque muy joven, el sevillano ya ha lucido la camiseta de nueve equipos diferentes: CD Altair, Real Betis, Calavera CF, Real Valladolid, CD Gerena, AD Cartaya, Xerez y por último Granada. La intención de los nazaríes es que se quedara con ellos, pero fue entonces cuando irrumpió el Tenerife. Con una gran baza a su favor: el nuevo agente del mediocampista es Pier Luigi Cherubino, ilustre del representativo y ávido de ayudar a los nuevos dirigentes «en lo que haga falta», explica el exdelantero.

Sobre Ulloa, cuenta Pier que «es un futbolista con mucho recorrido a pesar de su edad». Remarca que ha venido a la Isla con ficha con el filial, pero sin renunciar a ser importante para el primer equipo. «Nosotros teníamos prácticamente acordada su continuidad en el Granada y entonces llegó la llamada de Felipe y Rayco. Querían a Alberto Ulloa para el Tenerife, contrato en el B pero convencidos de que podría estar en el primer equipo en cualquier momento. Y esto ya ha ocurrido», relata. Se refiere a su concurso en el Teide y a su presencia, de momento fija, en todos los entrenamientos de pretemporada de Cervera.

«Va muy bien; creo que va a sorprender mucho. La primera vez que lo vi a mí me recordó a Dani Ceballos, guardando las distancias. Es muy bueno técnica y posicionalmente. Es un activo importante para el Tenerife. Viene para un filial muy competitivo y con mucha proyección, pero con el indiscutible deseo de llegar más arriba. De momento, está en el camino más adecuado», presume Pier.

Sus compañeros ya han visto de lo que es capaz; y los aficionados que fueron a Los Cuartos, también. Después de un año donde la inmensa mayoría de sus apariciones con el filial del Granada fueron grapadas a la titularidad, Ulloa ha aterrizado con ambición máxima. «A quienes le conocemos no nos sorprende que ya Guill le haya elogiado por su papel ante Las Palmas. No podemos sacar conclusiones precipitadas y lo primero es ir con humildad, pero sí te puedo asegurar que la secretaría técnica ha insistido mucho en esta incorporación. Hay fe en Ulloa, y que ya haya debutado en el Teide es una magnífica señal», agrega Cherubino.

En cuanto a las sensaciones del jugador, explica su agente que «Alberto dice estar encantado con Álvaro Cervera y con la rutina de trabajo». Desde el primer día que llegó han sido todo buenas noticias y estímulos. «Alucinó con las instalaciones, pero luego también con el grupo y los compañeros. Para mí, Ulloa es futuro pero también es presente del Tenerife. Va a estar para lo que le digan, pero la sensación es que puede jugar en Primera RFEF si así lo requieren: «Estoy convencido de que Ulloa jugará en el Heliodoro». Dicho queda.